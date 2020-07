Transportistas de Carabobo con 80% de unidades paradas por falta de gasolina

La realidad con el acceso al combustible, tiene a más del 80% de los transportistas sin gasolina en sus unidades y paralizadas en Carabobo.

Así lo afirmó hace pocos días, miembros del Sindicato Único del Transporte en Carabobo; quienes alertaron que la mayoría del sector estaba parado por ésta escasez y viveza de algunos funcionarios en algunos casos.

En el caso de Carlos Aguilar, comentó sentirse lleno de impotencia, molesto e indignado, pues desde el sábado está en su cola para llenar el tanque de su vehículo; pero “solo he comido pan con agua, ya que no he podido trabajar”.

Transportistas de Carabobo sin gasolina

Es de recordar, que la estación de servicio asignada a éste sector, es la ubicada cerca del terminal terrestre Big Low; donde se observa a Aguilar caminando por ratos en el lugar para despejar la menta y darle movilidad a las piernas.

De acuerdo a las autoridades regionales, ésta gasolinera sería para abastecer sus vehículos y prestar el servicio sin inconvenientes; no obstante hasta ahora no ha sido posible, según los conductores.

Es así, como a punta de pan y agua los transportistas de Carabobo siguen en fila para en algún momento surtir sus tanques de gasolina; incluso muchos aseguran que “no podemos hacer otra cosa. Seguimos aquí y nadie nos ayuda”.

“Funcionarios se colean”

Aunado a lo antes descrito, los más de 300 los transportistas de Carabobo que se mantienen en la estación; deben aguantar, muchas veces callados “que funcionarios de todo tipo, camiones de Corpoelec, cisternas y otros se coleen».

Sobre ello, varios afirmaron que “todo el que quiere viene para acá y nos dejan a nosotros aquí rezagados; sin gasolina. Para nosotros esta cola no se mueve”.

Esto, significa que les quitan su derecho a llenar sus tanques para poder prestar el servicio a la colectividad; y así salir a trabajar con el propósito de llevar el sustento diario a sus familias.

En este sentido, Aguilar denunció que “los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad tienen asignada la estación de servicio; que está al lado del centro comercial Metrópolis, en la ARC, pero van a la que nos toca a nosotros”.

Debido a la disminución de unidades de transporte público, las que tienen como salir a laborar se ven full de pasajeros; quienes por la necesidad de trasladarse se les olvida respetar el distanciamiento social, a pesar de que actualmente ya Carabobo suma 206 casos de COVID-19.

Con información: ACN/Caraota Digital/Foto: Cortesía

