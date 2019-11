Tribunal español ordena recapturar y extraditar EEUU al chavista Pollo Carvajal

El máximo tribunal de España ordenó recapturar del exjefe de la Dgcim, al chavista Hugo Pollo Carvajal y extraditarlo a Estados Unidos donde lo buscan por narcotráfico.

El pasado septiembre la Audiencia Nacional española había denegado la extradición. Consideró que Estados Unidos lo buscaba “por una motivación política“, por ser exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

No obstante, la Fiscalía recurrió esta primera decisión. Y el pleno de la Audiencia decidió este viernes aceptar la medida para extraditar al también diputado a la Asamblea Nacional venezolana.

A alías El Pollo Carvajal lo capturaron en Madrid el 12 de abril. En su contra cursaba una orden de extradición. Lo buscaban porque con la ayuda de una serie de narchavistas enviaron toneladas de drogas a tierras estadounidenses.

Con ayuda en ocasiones de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Pollo Carvajal enviaba los cargamentos de drogas, reza la acusación. La Audiencia Nacional celebró una cesión el 12 de septiembre en la que Carvajal alegó que la petición de Estados Unidos carecía de fundamento. Aseguró que respondía a motivaciones políticas.

El Pollo Carvajal a EEUU

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, enfatizó ante el tribunal español.

Sin embargo, fuentes de inteligencia sostienen que el chavista Carvajal trabaja como cuerda floja para la DEA. Rinde información privilegiada para desembarazarse de las acusaciones.

Estados Unidos le atribuye delitos de “narcoterrorismo” por ser parte de una “estrategia dirigida desde la Presidencia de la República” de Venezuela, con la cooperación de las FARC, para introducir en Estados Unidos “grandes cantidades de cocaína”, de allí que se haya aprobado extraditar al exfuncionario chavista a suelo norteamericano.

