Trump sobre los ataques de Irán: «No sufrimos víctimas» (+Video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que las fuerzas norteamericanas apostadas en Irak no sufrieron daños en los ataques de misiles iraníes contra bases militares que albergan tropas estadounidenses en ese país, e instó a las potencias mundiales a forjar un nuevo acuerdo nuclear con Teherán.

«Ningún estadounidense sufrió daños en el ataque de misiles de anoche por parte del régimen iraní. No sufrimos víctimas ”, Afirmó Trump en un discurso de la Casa Blanca que señalaba un deseo de reducir la crisis con Irán.

“Sin embargo, el hecho de que tengamos este gran ejército y equipo no significa que tengamos que usarlo. No queremos usarlo”, expresó el primer mandatario norteamericano.

“La fuerza estadounidense, tanto militar como económica, es el mejor elemento de disuasión”, aseguró Trump.

Durante su discurso, el presidente norteamericano no realizó ninguna amenaza directa de acción militar contra Irán en respuesta al reciente ataque con misiles de alcance intermedio..

Sin embargo, Trump instó a las potencias mundiales, incluidas Rusia y China, a abandonar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán y trabajar hacia un nuevo acuerdo.

«Todos debemos trabajar juntos para llegar a un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico», expresó Trump.

La noche del martes, las fuerzas iraníes dispararon mas de una docena misiles contra las bases militares que albergan a las tropas estadounidenses en Irak; en represalia por el asesinato del general iraní Qassem Soleimani mediante un ataque con drones norteamericanos.

La rápida escalada de las tensiones con Irán desde el ataque de misiles del martes, aumenta la amenaza de un conflicto con Washington; en medio de la preocupación de una guerra más amplia en la zona del Medio Oriente.

#AHORA Trump confirma que no hubo bajas ni heridos norteamericanos tras los ataques de Irán, entre líneas se concluye que no escalará las hostilidades si Irán no lo hace pero si amenazó con nuevas sanciones en contra del régimen iraní.

