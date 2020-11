Trump autorizó el comienzo de la transición hacia el gobierno de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta oficial de Twitter este lunes que autorizó la transición hacia el gobierno de Joe Biden; tras semanas de la finalización de las elecciones y varias demandas en contra del sistema electoral.

Esto significaría, que ya no se opone a que el gobierno actual ayude al equipo de transición de Joe Biden; aunque aún no acepta todavía los resultados hasta el momento ni confía en el recuento de votos que ha pedido desde el 3 de noviembre.

Fue así, como en varios tweet publicó que la Administración General de Servicios (GSA) «debería hacer lo que sea necesario»; después que la directora de la AGS, Emily Murphy, anunciara que iniciaría el proceso.

El presidente de EE.UU anunció en Twitter que «recomienda» que la titular de la GSA; «haga lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales y a mi equipo que haga lo mismo».

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020