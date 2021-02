Tsitsipas reacciona, vence y elimina a Nadal en cuartos de Australia

El griego Stefanos Tsitsipas venció a Rafael Nadal; tras reaccionar luego de ir abajo 0-2 le le dio la vuelta en los tres siguientes set para eliminar al español y meterse en a semifinal del Abierto de Australia, donde se verá ante el ruso Daniiel Medvedev.

El heleno se impuso en cuatro horas y dos minutos por marcadores de 3-6, 2-6, 7-6 (7) y 7-5; con un gran tenis en los tres últimos sets, apoyado en su gran servicio y en un gran riesgo con sus golpes, alcanzado cerca de 60 golpes ganadores.

Tsitsipas se enfrentará en semifinales contra el ruso Daniil Medvedev que había derrotado antes a su compatriota Andrei Rublev por 7-5, 6-3 y 6-2.

En el quinto sets se definió prácticamente cuando el griego rompió el servicio del español y se colocó arriba 6-5; para luego jugar un punto que Nadal logró estar arriba 30-0, se empató varias veces y el número dos del mundo tomó ventaja, pero Tsitsipas volvió con su saque para empatar y luego liquidar al esperanzas de su rival.

“No tengo palabras para describir lo que he vivido. He empezado muy nervioso y no sé que ha pasado después del tercer set, todo ha empezado a funcionar”; comentó Tstsipas tras superar a Nadal

Medvedev despidió a su compatriota

Más temprano, el ruso Daniil Medvedev agotó a su compatriota Andrey Rublev; con un juego brillante y con un cómodo 7-5, 6-3 y 6-2 consiguió por primera vez en su carrera el pase a las semifinales del Abierto de Australia.

“Menos mal que he podido resolver la situación después de acabar el partido con calambres en una pierna. Es difícil en días como hoy en los que hace tanto calor. Después de largos peloteos cuesta incluso respirar”; comentó el ganador tras un choque que superó ligeramente las dos horas de partido.

El ganador de las últimas finales ATP cerró el partido de forma brillante y se postula como fuerte candidato a alzarse con el título; sumó trece saques directos y cometió 33 errores no forzados.

Brady se mete en semis

En cuanto a las féminas, la estadounidense Jennifer Brady se recuperó a tiempo después de conceder la primera para imponerse a su compatriota Jessica Pegula por 4-6, 6-1 y 6-1; se enfrentará en semifinales a la checa Karolina Muchova.

“Espero tener el hábito de alcanzar finales y no semifinales. Muy feliz por el torneo que ha realizado, estoy seguro que tendremos duras batallas en el futuro. Es una gran amiga”; explicó sobre Pegula tras concluir un partido que duró una hora y cuarenta minutos.

Muchova eliminó a la número del mundo

La checa Karolina Muchova sorprendió a la australiana y primera clasificada mundial Ashleigh Barty, tras una milagrosa remontada 1-6, 6-3 y 6-2; después de recibir atención médica como consecuencia de unos ligeros mareos.

“Ha jugado sin ningún fallo en el primer set y yo estaba un poco perdida. Los médicos me han tomado la tensión porque me encontraba un poco fuera”; comentó tras la conclusión de un choque que se acercó a las dos horas de duración.

Así se jugarán las semifinales

Miércoles 17-02

11:00 pm. Naomi Osaka (JAP) vs. Serena Williams (EE.UU.)

Jueves 18-02

12:15 am. Karolina Muchova (CHE) vs, Jennifer Brady (EEU.UU.)

4:30 am. Novak Djokovic (SER) vs. Asián Karasev (RUS)

Viernes 19-02

4:30 am. Daniil Medvedev (RUS) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE)

(Hora venezolana)

