Australia confirma tsunami tras fuerte terremoto en Pacífico Sur

Un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sur del Pacífico provocó un tsunami en Australia, confirmó la agencia meteorológica.

«Tsunami confirmado» informó mediante un tuit la agencia; que aludió concretamente a una amenaza directa para la isla de Lord Howe; a unos 550 kilómetros al este del continente australiano.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (Pacific Tsunami Warning Center en inglés), por su parte, informó de potenciales olas de entre 30 centímetros y 1 metro en las costas de Nueva Caledonia y Vanuatu, y Fiji, tras el terremto de 7.7, que tuvo varias replicas.

Horas antes, al autoridades registraron un fuerte sismo de magnitud 6, seguido de una replica de magnitud 6,1 una media hora después; que sacudieron las Islas de la Lealtad, un archipiélago del territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur, sin que las autoridades informaran inicialmente de víctimas, daños ni riesgo de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés), que vigila la actividad sísmica mundial; situó el hipocentro de ambos temblores a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.

El mismo organismo localizó los seísmos a unos 400 kilómetros al este de Tadine, en la isla de Maré, en Lealtad, y a 440 al sureste de Isangel, en Vanuatu.

Además, otro seísmo de magnitud 6,2 sacudió las aguas al oeste de la isla indonesia de Sumatra.

Nueva Caledonia se encuentra cerca del llamado Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau; por lo que registra habitualmente sacudidas de origen sísmico.

Las autoridades de Nueva Zelanda también advirtieron de las costas del país podrían experimentar «corrientes fuertes e inusuales, y marejadas impredecibles».

En este sentido, aunque no se esperan inundaciones terrestres, señalaron que existe un peligro para los bañistas, surfistas, pescadores, las embarcaciones pequeñas y cualquier persona que se encuentre en el agua o cerca de la costa.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation – Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 3:01 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/cuhd1HTN87 pic.twitter.com/KtL1fMMoyh

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) February 10, 2021