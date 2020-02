Turquía atacó 54 blancos sirios «neutralizando» docenas de soldados

Este lunes, el gobierno de Turquía informó que sus fuerzas alcanzaron 54 objetivos en la región de Idlib (Siria) y «neutralizaron» a unos 76 soldados del gobierno sirio, de acuerdo a declaraciones del ministro de Defensa turco, Hulusi Akar.

El gobierno de Ankara, informó que los bombardeos sirios habían matado a ocho de sus soldados en Idlib. Posteriormente, el presidente Tayyip Erdogan informó que Turquía estaba tomando represalias al respecto.

El ministro Akar, dijo que las fuerzas armadas de Turquía habían tomado «todas medidas pertinentes» en Idlib, y agregó que Ankara había informado a Moscú, que respalda al presidente sirio Bashar al-Assad.

Turquía y Rusia están en bandos opuestos en los combates en Idlib, aunque trabajan juntos en otras partes de Siria, el presidente Tayyip Erdogan afirmó que a los funcionarios rusos se les había dicho que debían «mantenerse al margen» en el conflicto en torno a Idlib.

Más tarde dijo a los medios de comunicación que siete soldados turcos y un civil que trabajaba para el ejército habían muerto en el bombardeo, y agregó que existían otros 13 heridos.

Erdogan, expresó que las operaciones de represalia incluían el uso de aviones de combate F-16, en lo que Turquía calificó como un intenso bombardeo de sus tropas en Idlib, el último gran bastión rebelde después de casi nueve años de guerra en Siria.

Las fuerzas leales del presidente sirio Bashar al-Assad, respaldadas por el poder aéreo ruso, han hecho grandes avances en Idlib, lo que llevó a Turquía a advertir que podría lanzar una operación militar allí a menos que se detengan los combates.

“Estamos decididos a continuar nuestras operaciones por la seguridad de nuestro país, las personas y nuestros hermanos en Idlib. Quienes cuestionen nuestra determinación pronto comprenderán que cometieron un error”, dijo Erdogan en Estambul antes de volar a Kiev.

Turkey’s Defence Minister Hulusi Akar said a total of 76 Syrian soldiers «were neutralized» and 54 targets were hit by #TurkishArmy in Syria’s northern region of Idlib. pic.twitter.com/7kLpTPwSKf

— IANS Tweets (@ians_india) February 3, 2020