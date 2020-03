Twitter prepara el lanzamiento de sus «historias» flotantes

Twitter reveló que está realizando la prueba de su propia versión de actualizaciones efímeras (estados de corta vida: 24 horas), también conocidos como “historias” flotantes, los cuales han sido denominados “fleets” (flotantes).

La idea detrás de los fleets, según Kayvon Beykpour, líder de productos de Twitter, parece ser dar a las personas la oportunidad de twittear pensamientos que no les hacen sentir cómodos teniendo una parte permanente de su línea de tiempo (timeline).

Los tweets son siempre públicos (a menos que su cuenta esté protegida), y cualquiera puede retuitear o dar me gusta. Aparentemente, las personas también sienten que son ambiciosas en el sentido de que siempre quieren publicar lo que les dará el máximo de me gusta y retweets.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020