Una atracción mecánica envió a volar a varias personas (+Video)

El Pentágono está considerando un plan para agregar hasta 7.000 tropas adicionales al Medio Oriente, como una medida para contrarrestar la creciente amenaza de Irán.

Sin embargo, dos funcionarios del Departamento de la Defensa de Estados Unidos le informaron a Fox News que el Secretario de Defensa Mark Esper aun «no ha tomado ninguna decisión» al respecto.

«Estamos observando esta situación en la que los iraníes han llevado a cabo ataques en los últimos meses, y estamos preocupados por la corriente de amenazas que estamos viendo», dijo John Rood, subsecretario de defensa.

Rood respondió: «sí», cuando la senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, le preguntó si el Pentágono estaba considerando desplegar más tropas en el Medio Oriente, sin ser más específico.

Rood agregó que el ejército de los Estados Unidos constantemente estaba considerando opciones para mover tropas, no solo al Medio Oriente, sino hacia y desde otras partes del mundo.

Las tropas estadounidenses adicionales que se están considerando no son unidades de infantería del Ejército o de la Infantería de Marina, sino unidades de defensa aérea y de misiles, así como buques de guerra adicionales, dijeron las autoridades.

Estas fuerzas serían similares a los tipos de refuerzos anunciados en mayo. Uno de un grupo de baterías antimisiles Patriot estaba en reserva en el momento del anuncio la primavera pasada.

El portaaviones Harry S. Truman, que se encuentra en el Mediterráneo llegará pronto al Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln; que ha estado en el el Golfo Pérsico desde mayo.

A fines del mes pasado, el USS Abraham Lincoln ingresó al golfo por primera vez en los últimos seis meses.

Los dos portaaviones de propulsión nuclear Truman y Lincoln se encontrarán juntos para una «demostración de fuerza» a Irán; unos días antes de que el Lincoln zarpe de regreso hacia su base en San Diego, California.

Desde mayo, el Pentágono ha desplegado más de 14.000 fuerzas adicionales, la mitad a bordo de buques de guerra; en Oriente Medio para unirse a más de 60.000 tropas estadounidenses actualmente desplegadas en la región.

