¿Uds.me reconocen?… Por Jean Pierre Luneau.-

Les escribo desde el Panteón Nacional de Caracas donde me llevaron en 1876 sin consultarme pero, bueno, aquí estoy, muchas gracias. Estoy un poco desconectado porque todavía no me han instalado ni computadora, ni tengo teléfono inteligente, nada. Tuve que pedir prestado uno a un soldadito para entrar en Facebook, sólo por una vez, y con compromiso de no revelar su identidad…

¿Uds. me reconocen? Dicen que yo nací un día como hoy, 24 de Julio de 1783, en Caracas, Venezuela. Otros (entre los cuales, el escritor e historiador J.L.Salcedo Bastardo -¡me encanta el título de su libro: «Bolívar, el nacer constante»!) sostienen que no fue el 24 de Julio, sino el 25 porque nací a la 1 de la mañana del día 25 de Julio….

Algunos dicen que la culpa del 24 de Julio fue porque un tal Juan Vicente Gómez, apodado «El Benemérito» y también «El Bagre» nació un 25 de Julio y sus historiadores oficialistas, entendieron que, habiendo yo nacido primero, era justo adelantar mi fecha de nacimiento un día antes. ¡Pamplinas, porque Juan Vicente Gómez nació un 24 de Julio -de ahí que el cuento es al revés!…

Hasta niegan que nací en Caracas…

Como vieron hay para todos los gustos… y hasta gustos opuestos… Incluso, por allí, algunos, con segunda intención (digo) niegan que nací en Caracas, y me han encontrado una cuna en Capaya, Edo. Miranda… ¡Sí que tienen b…!, -perdón (se me chispoteó), ¡¡¡atrevidos, no!!!…

Para los que todavía no me han reconocido, aquí, les dejo cinco retratos míos, esbozados en diferentes fechas, diferentes escenarios y por diferentes autores (lo siento, tres son anónimos, respeto la modestia de sus autores -por cierto que el retrato en blanco y negro donde cargo un abrigo largo en las manos fue camino a Santa Marta…)…Lamento no poder firmárselos… Quizá, será en otra oportunidad…

Para todo lo demás…, les adjunto las copias de algunas portadas de libros biográficos sobre mi vida y mis obras que algunos admiradores míos, entre los mejores, me han dedicado… Cosas que les agradezco infinitamente… No dejen de leer aunque sea uno…

Fdo: S.B.

Leyendas Fotos:

1- Retrato hecho en Madrid.1799. Autor anónimo. Miniatura sobre marfil.

2- Retrato hecho probablemente en Ecuador. -Circa 1822. Autor anónimo.

3- Retrato realizado en Lima, Perú en 1825, por José Gil Castro. Perteneció, en primera instancia, a doña María Antonia Bolívar de Clemente; luego, al general Antonio Guzmán Blanco. -Hoy, teóricamente, debe estar en el Salón Elíptico del Palacio Federal de Caracas.

4- Saliendo para Santa Marta, Colombia, Mayo 1830 -Autor anónimo.

5- Bolívar en los últimos días – Reproducción de una pintura de Arturo Michelena – Autor: J.P.L.

6 – en adelante: Algunas portadas -entre centenares posibles…- de obras bibliográficas o alusivas a la vida de Bolívar….

ACN/jpl

No deje de leer: ¡Atención! Cerrado viaducto La Cabrera sentido Caracas-Valencia