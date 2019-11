La UE dio luz verde a su proyecto de defensa de misiles hipersónicos

Los investigadores descubrieron una nueva vulnerabilidad crítica de Android que puede permitir a los atacantes realizar la ejecución remota de código en un dispositivo Android vulnerable y tomar el control de él.

La vulnerabilidad reside en la forma en la que Android entrega la configuración automática de proxy (PAC), en forma de un archivo que define cómo los navegadores web y otras apps pueden elegir automáticamente un servidor proxy apropiado para sus comunicaciones.

El sistema operativo Android, usa una biblioteca llamada libpac la cual le permite analizar el lenguaje Javascript.

『this vulnerability occurs because of the improper initialization of an object that provides methods for ArrayBuffer objects in V8.』

CVE-2019-2205

