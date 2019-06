Uruguay a validar su etiqueta de favorita ante Japón

Uruguay a validar no solo la goleada ante Ecuador, pero si su etiqueta de favorita de alzar la Copa América 2019 tiene que ratificarla este jueves 20 de junio en el segundo juego de la fase del grupo C, ante Japón en el estadio Arena do Grêmio, de Porto Alegre (7:00 pm).

La Celeste tiene las armas, las mostró cargada, con el «pistolero» Luis Suárez y el golazo de Edinson Cavani y cuando los dos artilleros están «tiro fijo» pues los «Samuráis azules» tendrán problemas.

Uruguay a validar su boleto

Con el 4-0 contra los meridionales es casi medio boleto, más cuando Chile hizo lo mismo a expensas del rival de este jueves.

Sin confiarse ante los nipones, una selección que comenzó su renovación con muchos jugadores sub-23, Óscar Washington Tabárez, el maestro del combo charrúa sabe que salir airosa el tercer partido servirá para ir con más cuidado de cara a los cuartos de final.

Con un punto que sume Uruguay y que Ecuador no logre nada contra la «Roja» pues ya tendría su boleto listo para la antepenúltima fase de la cita que Uruguay suma 15 títulos, más que nadie.

Claro, una victoria es lo ideal para Tabárez y compañía, si lo hacen con sus artilleros pues sería un golpe fuerte a la mesa.

Suárez y Cavani tendrán que estar listos para ir contra una defensa nipona muy joven, que apenas pasa los 20 años de edad y lo demostró contra los chilenos, al hacer agua en varios pasajes y se comió cuatro tantos.

Más descansado, Uruguay a validar su ficha de favorito, otra cosa sería una sorpresa y hasta desagradable para la Celeste.

Cuatro victorias ante los nipones

Uruguay a validar su dominio ante Japón, a que ha enfrentado en siete ocasiones, con cuatro victorias de los orientales sudamericanos por dos de los asiáticos y un empate.

La única variante del once Celeste será la entrada de Lucas Torreira por el lesionado Matías Vecino, volantr que se perderá el resto del torneo, tras la lesión en el partido contra Ecuador.

Takefusa Kubo a lucirse

Apenas con 18 años, habla perfecto español, tras su paso por la Masía del Barcelona, pero ahora ficha del Real Madrid. Takefusa Kubo, el llamado «Messi japonés» podría darle cierto dolor de cabeza al rival.

Ya mostró que tiene cualidades en la zona media, pero ahora el rival es más fuerte, esa garra charrúa que no admite muchos lujos.

El técnico Hijime Moriyasu, dio que terminar con un empate sería ideal, pues indica que tendrá más precaución.

Japón no ha ganado en sus cinco presentaciones en Copa América, con cuatro derrotas y un empate.

