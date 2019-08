Usuarios alarmados: la última actualización de Windows 10 causa fallas

Según ha trascendido a través de las redes sociales, la última actualización de Windows 10 no se instala adecuadamente en todos los equipos y en algunos casos ha provocado reinicios aleatorios.

Esta situación ha generado que varios usuarios de Windows 10 aún experimentan problemas luego de haber instalado la última actualización “Actualization Patch” desde el jueves pasado

Usuarios de Windows 10, están informando a través las redes sociales, que han enfrentado problemas relacionados con las actualizaciones acumulativas correspondientes al mes de agosto de 2019 para Windows 10 (de acuerdo a la revista digital Windows Latest).

Windows 10 está funcionando mejor últimamente en lo que respecta a actualizaciones, pero sigue sin estar para nada exento de problemas, como muestran los reinicios de las últimas actualizaciones acumulativas. https://t.co/n5HWYyLbJu — Genbeta (@genbeta) August 17, 2019

Falla causada por la última actualización

La última actualización acumulativa no pudo ser instalada por algunos usuarios, mientras que otros experimentaron reinicios aleatorios; después de instalar el último parche de Windows 10liberado por Microsoft desde el jueves.

Los usuarios de Windows 10, a través de la red social Reddit y en los foro de la comunidad de Microsoft; informaron que la actualización acumulativa del jueves no se pudo instalar en sus PC.

Tal como reportan los mismos usuarios, varios mensajes de error aparecieron durante las instalaciones fallidas, incluidos los códigos de error 0x800f0982; 0xe0000100 y 0x80073701.

Acaba de llegar una nueva actualización a Windows 10, y eso suele significar, en los últimos meses, que hay usuarios descontentos. Y es que, la actualización acumulativa del jueves de Windows 10 vuelve a tener errores. Concretamente, el error 0x80073701. El error 0x80073701… pic.twitter.com/ny8XVXiBoG — Ramon Rodriguez 🇨🇺 (@cyber_reloj) August 16, 2019

Reacción en las redes sociales

Además de que la actualización no se instaló, algunos usuarios en Reddit informaron que sus PC se reiniciaron al azar luego de la instalación.

Algunos comentarios en otras redes como twitter, indican que el problema ha sido observado específicamente en Windows 10 versión 1903.

Otros usuarios a través de twitter, crearon un hilo para describir los errores reportados por sus sistemas; durante la instalación de las actualización acumulativa más reciente.

Estos problemas parecen afectar a un grupo específico de usuarios en función de la versión de Windows que tienen instalado.

Sin embargo, no está claro cuántos dispositivos podrían realmente estar afectados, ya sea porque no han exteriorizado sus quejas; o bien porque aun poseen fallas latentes (aún no manifestadas) luego de actualizar su Windows.

Con información de: ACN|Genbeta|WindowsCentral

