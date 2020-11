Encuentran en Utah un monolito metálico de origen desconocido (+Video)

Un extraño monolito metálico, fue descubierto en el desierto de Utah por la tripulación de un helicóptero gubernamental, dejando a las autoridades locales desconcertadas por el increíble e inexplicable hallazgo.

Los funcionarios del departamento estatal para el control de la vida silvestre, detectaron desde el aire el «inusual» objeto mientras contaban ovejas salvajes durante una misión de conservación un área remota del sureste del estado de Utah.

La tripulación que descubrió el objeto grabó un video donde se observa una estructura tipo monolito de metal perfectamente pulido, que había sido incrustada en el suelo entre las rocas de arenisca roja, en un enclave estrecho donde escurre una pequeña fuente natural de agua.

De acuerdo a los testigos, no existen indicios de quién instaló el monolito de metal pulido de 3,6 metros de altura en aquel apartado lugar.

En una entrevista realizada por el canal de noticias local KSLTV, el piloto de helicóptero, Bret Hutchings, dijo: «Eso ha sido lo más extraño con lo que me he encontrado en todos mis años de vuelo».

El piloto describió cuando uno de los tripulantes (biólogo) le gritó desde la parte trasera de la aeronave «¡Espera, espera, espera, da la vuelta, da la vuelta! (…) Hay cosa muy extraña allá atrás, tenemos que ir a verla!», dijo el Sr. Hutchings.

El capitán Hutchings, especuló que el monolito pudo haber sido la obra de «algún artista de la nueva era», o un fanático de la película «2001: Una Odisea en el Espacio», del director Stanley Kubrick (1968).

A mysterious object resembling the plank sculptures of the late artist John McCracken has been discovered in a remote area of the Utah desert https://t.co/E1ephci4G8

