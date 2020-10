Vacuna de Pfizer contra la covid-19 podría colocarse en noviembre

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, aclaró este viernes que la compañía no aplicará por una autorización de emergencia de su vacuna contra la covid-19; antes de la tercera semana de noviembre.

Sobre ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado que la vacuna; estaría disponible antes de las elecciones el 3 de noviembre.

Sin embargo, Bourla explicó en su cuenta oficial en Twitter «La transparencia es importante, por lo que me gustaría brindar una mayor claridad sobre los plazos para @pfizer de la vacuna #COVID19 y las 3 áreas clave en las que debemos demostrar el éxito para presentar la autorización de uso de emergencia (EUA) o la aprobación: https://on.pfizer.com/2ICBOUv».

The world is waiting for a safe and effective #COVID19 vaccine. Today our Chairman & CEO penned an open letter to help people understand the criteria we must meet and the expected timelines for our investigational vaccine program. https://t.co/RlhDYq4vK0

— Pfizer Inc. (@pfizer) October 16, 2020