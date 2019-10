El Vaticano lanza el brazalete «eRosary» dirigido a católicos jóvenes

Un equipo con sede en el Reino Unido está construyendo un barco totalmente autónomo que recreará el viaje del Mayflower, con la ayuda de la empresa de tecnología IBM.

El buque autónomo Mayflower, o MAS(como también se le conoce al proyecto), se lanzará desde Plymouth en el Reino Unido en septiembre de 2020.

Su viaje marcará el 400 aniversario del viaje del barco de los peregrinos que llevó a los colonos europeos a Norteamérica en el año 1620.

IBM está proporcionando sistemas de inteligencia artificial para el barco.

Se le conoce como «Barco Autónomo», debido a que tomará sus propias decisiones sobre su curso y evitará colisiones, e incluso realizará costosas llamadas por satélite a la base si lo considera necesario.

La tecnología de sensores que guía su proceso de toma de decisiones incluye:

-Detección de luz y rango (LIDAR)

-Detección y alcance de radio (RADAR)

-Sistema de posicionamiento global (GPS)

-Satélites

-Cámaras

Los datos de cientos de barcos ya se han recopilado en Plymouth Sound para alimentar sus algoritmos de aprendizaje automático.

Hace 400 años, el 6 de septiembre de 1620, el Mayflower zarpó de Plymouth a Massachusetts, con 102 pasajeros y unos 30 miembros de la tripulación.

El viaje original tomó más de dos meses, desembarcando en lo que ahora es Plymouth, Massachusetts (EE.UU.), el 21 de diciembre de 1620.

Los pasajeros a bordo, principalmente cristianos puritanos, se hicieron conocidos como los peregrinos.

#Techie https://t.co/YfvOVnJ5ki Unmanned ship to go on 400-year-old journey across the Atlantic https://t.co/YfvOVnJ5ki UK-based team to chart unprecedented waters with fully autonomous sea journey.

— Internet Magazine (@Scotland4me) October 16, 2019