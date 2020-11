Venezolano murió arrollado por bus con el que trabajaba en Perú

Este viernes, usuarios expertos en seguimiento de objetos en la órbita terrestre reportaron un peligroso evento espacial donde casi chocan dos satélites en «órbitas polares» sobre Rusia, un incidente habría transformado ambas naves en una inmensa nube de «metralla» potencialmente letal, con fragmentos viajando a 13 kilómetros por segundo.

El incidente fue registrado a las 19:50 UTC del 27 de noviembre, cuando el satélite indio CARTOSAT-2F 710 Kg se acercó peligrosamente a la órbita del ruso KANOPUS-V 3 de 473 Kg, mientras ambos objetos volaban a una altura promedio de 517 kilómetros, a una velocidad orbital cercana a los 46.800 Km/h (unos 13 Km/s), sobre la lejana república rusa de Sajá-Yakutia.

De cuerdo a varias agencias espaciales occidentales que han encendido las alarmas, el impacto de los dos vehículos orbitales habría creado una nube de fragmentos potencialmente letal para cualquier objeto que se cruzara en su camino, en un escenario similar al de la película «Gravedad», protagonizada por Sandra Bullock y Geogle Clooney.

La agencia espacial rusa Roscosmos, expresó a través de las redes que: «Según los cálculos de TsNIIMash, la distancia mínima entre los satélites (ruso y extranjero), era de 224 metros. Ambas naves están diseñadas con sensores remotos de la Tierra».

