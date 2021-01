Venezolano será el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Montreal

La Orquesta Sinfónica de Montreal (OSM) anunció este jueves que el venezolano Rafael Payare se convertirá en su noveno director musical; a partir de la temporada 2022-2023, por un período de, al menos, cinco años.

“La pasión, energía y determinación de Rafael Payare, sus orígenes latinos así como su personalidad entrañable son atributos que sin duda atraerán al público de Montreal”; dijo Madeleine Careau, directora ejecutiva de OSM, en un comunicado.

El director de 40 años de edad reemplaza al maestro Kent Nagano, quien trabajó con la organización de 2006 a 2020. A partir del 1 de septiembre, Payare actuará como director musical designado.

“Estar en Quebec actualmente me inspira, me emociona este nueva aventura que me da la oportunidad de sumergirme en el corazón de la Francofonía en América del Norte y descubrir la cultura de Quebec”; expresó el venezolano en un video compartido en las redes sociales de la OSM.

Rafael Payare nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Payare dirigió la orquesta por primera vez en 2018 antes de convertirse en artista residente de la compañía para la temporada 2020-2021.

Nacido en Puerto La Cruz, Payare, de 40 años de edad, se formó en el sistema de orquetas. Casado con la violonchelista estadounidense Alisa Weilerstein desde 2013; tienen una hija y residen en Berlín.

“Podemos estar orgullosos de tener algunos de los espectadores más jóvenes del mundo, junto a personas mayores. Esta combinación dinámica que vemos desde el escenario también es representativa de la gente que vive en Montreal”; dijo Kent Nagano, director saliente de la OSM a The Press.

La orquesta fue fundada en 1934 por Athanase David, bajo el nombre de Concerts Symphonique de Montreal (CSM). Veinte años después, se convirtió en OSM. A lo largo de las décadas, diferentes directores eméritos han triunfado al frente de la agrupación; entre ellos Wilfrid Pelletier, Zubin Mehta y Charles Dutoit.

Este sábado todas las personas que deseen podrán disfrutar de un concierto en vivo de Rafael Payare desde la página web de OSM.

Fuente: El Nacional

