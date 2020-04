Odisea de los venezolanos que retornan a su país desde Colombia

El jueves, el Comando Sur norteamericano publicó los primeros resultados de las operaciones antinarcóticos que delantan desde hace varios días, tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico oriental, reportando que incautó 2 toneladas de droga (cocaina de alta pureza).

El despliegue del Comando Sur en la región es lo que el Presidente estadounidense Donald Trump calificó como: «la mayor operación antidrogas de la historia».

Fué el pasado 1º de Abril, cuando Trump anunció el despliegue de buques de la armada norteamericana que se trasladarían hacia el Caribe, mientras que su administración iniciaba «la mayor operaciones antidrogas» en el hemisferio.

La misión militar norteamericana, consiste en varios buques de guerra adicionales a los previamente desplegados por la armada norteamericana, tales como los destructores de la clase Arleigh Burke, Buques tipo LCS (Litoral Combat Ship), así como también aviones de vigilancia AWACS; drones artillados y equipos de fuerzas especiales, que permiten duplicar la capacidad de respuesta antinarcóticos de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El Comando Sur norteamericano, a través de su cuenta oficial en twitter publicó lo siguiente: «No dejaremos que los narcotraficantes exploten el #COVID19. El #SOUTHCOM está protegiendo a los estadounidenses del tráfico drogas ilegales. Tanto @USNavy como @USCG trabajaron con naciones aliadas para interceptar 2.100 KG de cocaína; valorada en un estimado de $40 millones desde el comienzo de las operaciones antinarcóticos #CounterDrugOPS».

We will not let drug traffickers exploit #COVID19. #SOUTHCOM is protecting Americans from illegal drugs. The @USNavy and @USCG worked with partner nations to disrupt 2,100KG o cocaine valued at an est. $40M since the start of Enhanced Counter-Narcotic Ops. #CounterDrugOPS pic.twitter.com/RzRs8NLmvC

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 9, 2020