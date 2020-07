Tres niveles de flexibilización y Venezuela superó los 9 mil casos de COVID-19

A través del habitual informe, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció 375 nuevos contagios en las últimas 24 horas; y Venezuela hoy superó los 9 mil casos de COVID-19.

Exactamente, informó que son 9.178 casos, dos nuevos fallecidos para un total de 85; y se mantienen por tres días seguidos la cifra de 2544 recuperados.







En relación a los nuevos enfermos, Rodríguez detalló que 320 fueron por contagios comunitarios y 55 son importados. Agregó, que el estado con más contagios fue el Zulia con 142, luego Distrito Capital con 48, Sucre con 45 y en Monagas 26.

Asimismo, 21 en Anzoátegui, 19 en Falcón, seis en Apure, cuatro en Amazonas, tres en La Guaira, dos en Barinas, dos en Delta Amacuro, uno en Trujillo y uno en Lara.

Venezuela supera los 9 mil casos de COVID-19

De igual manera, cuando hoy Venezuela superó los 9 mil casos por COVID-19; indicó que de los importados 44 provienen de Colombia, cinco de Perú, dos de Ecuador; y cuatro por contacto internacional de la nación neogranadina.

Asimismo, hubo dos fallecidos, el primero se trató de un médico especialista de 55 años del estado Lara; trabajaba en una clínica privada.

Mientras, que el segundo fue otro hombre pero de 72 años residenciado en el estado Anzoátegui; y quien fungía como gerente de un gimnasio.

Tres niveles de flexibilización

Respecto a la curantena radical, la cual ya suma 118 días, recordó que hasta el momento existe dos focos laborales; uno en el estado Yaracuy y el segundo en una empresa en Cumaná.

Asimismo además de que Venezuela superó los 9 mil contactos por COVID-19; en contacto con Nicolás Maduro anunciaron tres niveles de flexibilización 7+7; el primero enfocado en la cuarentena radical para todo el Zulia, donde solo trabajarán el sector servicios públicos, alimentación y farmacia.

El segundo nivel, incluyen a 13 estados del país donde la cuarentena será parcial y supervisada; en Carabobo, Trujillo, Mérida (no El Vigía), Táchira (no municipios fronterizos), Apure (no los fronterizos) y Bolívar (menos Santa Elena de Uairén). Allí, solo abrirán los 10 primeros sectores anunciados.

Además, las entidades Aragua, Distrito Capital, Miranda, Sucre, Anzoátegui, Falcón y Yaracuy.

En cuando al tercer nivel, anunciaron la flexibilización total en los estados Amazonas, Barinas, Cojedes; Delta Amacuro, Guárico, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y La Guaira, donde podrán laborar los 24 sectores de la economía; en los horarios ya establecidos desde el inicio.

Con información: ACN/VTV/Redes/Foto: Cortesía

Lee también: Falleció por COVID-19 primer médico en el estado Lara

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN