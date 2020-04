Venezuela no reporta casos de COVID-19 y sube a 117 recuperados

Venezuela no reportó casos de COVID-19, para continuar en 227, pero si cuatro recuperados para acumular 117, mientras que la cifra de fallecidos sigue en nueve, según dio a conocer la vicepresidenta Delsy Rodríguez.

En lo que fue el reporte diario, este 18 de abril, conjuntamente con vía telefónica con el presidente Nicolás Maduro, dieron a conocer las cifras diarias, además de otros puntos, como lo son los casos de Nueva Esparta; la situación de las fronteras con la llegada de los connacionales, entre otros puntos.

Maduro se refirió al virus a nivel mundial, recordando las cifras de Estados Unidos, el principal foco del coronavirus en el orbe con 734.000 infectados y 38,773 muertos; luego están España (191.726/20.043 fallecidos), Italia (175.925/23.227); Francia (151.793/18.323), Alemania (143.172/4.452) y Reino Unido (114.217/15.464).

Sobre Brasil, informó que se ubica de duodécimo (36.7937/2343). Luego nombró a Perú, Chile, Ecuador y México, para referirse a Colombia con las cifras de 3.439, entre estos 153 muertes.

Venezuela no reportó casos

Pero así como no se reportaron este sábado 18 de abril casos positivos, Maduro se refirió al tema fronterizo tanto por Colombia como por Brasil.

Dijo el mandatario que solo por Táchira han ingresado unas 9.000 personas, de los cuales 3.000 han sido enviados a sus sitios de origen, a termina su cuarentena.

Agregó que quedan 6.015 en los puestos de atención fronterizos, pero las próximas dos semanas también se irán a sus estados, pero reciben a diario unos 500 compatriotas.

Igualmente, pasa en Zulia, con unos 2.000 venezolanos han llegado desde Colombia, de los cuales 1.600 regresaron a sus hogares, mientras que 433 quedan en los albergues. Lo mismo por Apure con unos 1.600.

Asimismo, por Santa Elena de Uairén, frontera con Brasil, de 1.038 que estaban en los sitios cuarentena, solo quedan 350.

Reforzarán las medidas por segunda oleada

Dijo Maduro que tras reuniones del llamado protector del pueblo en Táchira, Freddy Bernal y las autoridades del Norte de Santander, dijo que Colombia estaría levantando la cuarentena el lunes 27 de abril, por lo que espera otra oleada de venezolanos de regreso al país.

Culpó a gobernador de Nueva Esparta

Sobre los 20 casos de la Academia de Beisbol en Nueva Esparta, dijo estar indignado y culpó al gobernador de esa entidad. «Es un error irresponsables que llevó al contagio masivo de COVID-19 en Nueva Esparta. Un personal de la Gobernación fue a darle el visto bueno a esa locura. Hago responsable al gobernador de ese estado».

Apoyó las medidas tomadas por la Fiscalía General de la República, desde ayer y este sábado, además de prohibir cualquier actividad deportiva, que incluyen las academias de beisbol, que dijo hay 156 a nivel nacional.

Otros datos

Por su parte, Delsy Rodríguez, dio otros datos en porcentaje sobre el 51,5% de recuperados; 1,76 en estado grave, con los cuatro pacientes que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); 1,76% en estado moderado; 27% leves y 13% asintomáticos.

Igualmente, que seguirán las despistaje en los municipios Maneiro y Gómez en Nueva Esparta para cortar cualquier cadena de contagio.

ACN/MAS

