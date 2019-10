Venezuela y Bolivia a prender la fiesta en el Olímpico

Venezuela retorna a Caracas. La Vinotinto recibe esta tarde (6:00 pm) a su similar de Bolivia en uno de los dos amistosos pautados en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, tras ocho años.

El combinado que dirige Rafael Dudamel, viene de empatar a cero en Tampa contra Colombia y César Farías, el DT de la Verde, perdió a expensas de Ecuador en Cuenca (3-0).

Ambo se alistan para las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022, que comienzan en marzo del próximo año.

Bajo un ambiente algo enrarecido por la polémica renuncia al combinado patrio del carabobeño Josef Martínez, mientras Dudamel siga al frente, el timonel dijo en la rueda de prensa «Nada puede estar por encima de la selección nacional».

«Me sorprendió la carta porque teníamos la suficiente comunicación y madurez para hablarlo. Tomé está decisión y no me llames más, lo iba a entender. Ojalá la vida me regale la oportunidad de poder tenerlo y conversar» agregó.

Sin duda que estos dos juegos en la capital, este jueves ante Bolivia y el próximo lunes frente a Trinidad y Tobago es apenas lo que se viene, si contamos los dos amistosos que tendrán en Bangladesh versus Paraguay (15-11) y Japón, en Osaka (20-1).

Venezuela retorna a Caracas, al Olímpico de la UCV, contra un rival que venció hace poco en la fase de grupo de la Copa América de Brasil, 3-1, con doblete de Darwin Machís un del ausente Martínez.

Pero fue César Farías el estratega que el 6 de septiembre de 2011 dirigió esa Vinitonto que derrotó a Guinea 2-1.

La escuadra de Dudamel se ampara de nuevo en su base experimentada de Roberto Rosales, Tomás Rincón y Salomón Rondón.

Además de otros fijo como el portero Wuilker Fariñez, además de jugadores como Yeferson Soteldo, figura del Santos brasileño; Machís, Rómulo Otero, Wilker Ángel, entre otros que están entre los intermedios y de mayor experiencia.

Farías pisa suelo conocido

César Farías, dirigió al conjunto nacional desde 2007 hasta 2013, pero ahora llega vestido de verde, al aceptar el banquillo boliviano, tras ser apartado del cargo Eduardo Villegas.

«Este tipo de juegos hay que disputarlos como si se tratase de un partido de las eliminatorias» dijo el sucrense.

El sucrense ya había dirigido a los del Altiplano en forma interina y conjuntamente con el club The Strongest, pero ahora parece ser que va más en serio.

En esta ocasión no quiso llamar jugadores que hacen vida en el exterior, por cierto son pocos, tomando solo los futbolistas del torneo Clausura boliviano.

Entre los que figuran el mediocampista Erwin Sánchez (Blooming), el cuidavallas Romel Quiñonez (Oriente Petrolero) y el máximo artillero del Clausura Carlos Saucedo, que suma 14 dianas con el San José de Oruro.

Alineaciones probables

Venezuela: Wuilker Faríñez; Bernardo Añor, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Junior Moreno; Salomón Rondón, Jhon Murillo y Darwin Machís. DT. Rafael Dudamel.

Bolivia: Daniel Vaca (o Romel Quiñónez); Oscar Ribera, Leonel Justiniano, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonardo Vaca, Paul Arano, Erwin Sánchez, Jhasmany Campos; Rodrigo Ramallo y Juan Carlos Arce. DT. César Farías.

Hora: 6.00 pm. Escenario: Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Capacidad: 22.000 localidades.

