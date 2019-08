Tres metales consiguió Venezuela en jornada 13 de los Panamericanos

Robeilys Peinado tendrá la oportunidad este jueves de ir por medalla en la final del salto con garrocha en otra jornada de las pruebas de pista y campo del atletismo de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La caraqueña, junto a la lanzadora de bala Rosa Rodríguez y la triplista Yulimar Rojas son las llamadas para competir por la dorada en sus respectivas disciplinas.

Robeilys Peinado tendrá su chance

Para la primera mujer en ganar una medalla en un mundial de atletismo, bronce en Londres 2017 Robeilys Peinado tendrá su chace en la justa limeña.

«De verdad que mi preparación ha sido muy intensa. He tenido la oportunidad de estar en varias válidas de la Liga de Diamante. No he podido mejorar mis marcas, pero he estado muy estable sobre los 4.60 metros y en algunas ocasiones, la varilla ha estado a una altura muy alta sobre 4.75 manifestó a prensa del IND.

Agregó que siente que puede lograrlo. «Aún la temporada le falta mucho, iré al Mundial, donde ya estoy clasificada».

Conoce a sus rivales

Analizó a sus adversarias: «Conozco a todas las rivales. Estamos muy parejas en cuanto a marcas. Las estadounidenses, la cubana (Yarisley Silva) y Alisha Newman de Canadá, son mis contrincantes más fuertes y espero dar todo en la pista, para darle otra alegría a mi país» indicó.

La final del salto con perdiga está pautado para ls 4:25 de la tarde (hora venezolana) en en Complejo Deportivo de la Videna.

Otros criollos en acción

Para este jueves también están en la agenda del atletismo, Nercelys Soto, que correrá las seminales de los 200 metros planos.

El relevo 4×100 metros lisos varones, compuesto por Alberto Aguilar, Rafael Vásquez, Alexis Nieves y Abdel Kalil tratarán de meterse en la final.

Venezuela marcha en el puesto 13 de la tabla general de medallas con las cuatro de oro, seis de plata y ocho de bronce.

