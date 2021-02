¿Verdadero o falso? Conoce los siete mitos detrás de los condones

¿Cuántos mitos de los condones has llegado a creer? Estás a punto de descubrirlo. Lo que haremos a continuación es desmentir algunas de las leyendas más falsas que tienen que ver con el uso de estos ‘globitos’, reseñó Homosensual.

Debido a que son considerados como productos médicos, la manufactura de los condones; está estrictamente regulada por la Food and Drug Administration (FDA).

En el caso de México, también por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Antes de ser empaquetados, los condones pasan por pruebas electrónicas para detectar; si alguno tiene algún hoyo o cualquier otro defecto.

Entonces, cuando tú compras condones, puedes estar seguro de que es muy pero muy poco probable; que alguno de los productos venga defectuoso

Mitos de los condones

Los condones no protegen de ITS como la clamidia y gonorrea: falso

Las ITS como la clamidia, gonorrea y sífilis se transmiten a través de las secreciones; genitales.

Los condones funcionan como una protección altamente efectiva, pues crean una barrera que bloquea dichas secreciones; que pueden tener alguna de las infecciones de transmisión sexual previamente mencionadas.

Usar condón definitivamente reduce el riesgo de contraer muchas ITS.

Dos condones protegen más que uno: falso

Aunque no lo creas, usar dos condones en vez de uno no te protegerá más. De hecho, esto puede llegar a ser peligroso y lo único que conseguirás es que la efectividad de los condones sea menor.

Cuando se utilizan dos condones la fricción aumenta y pueden llegar a romperse.

El tamaño de los condones no importa

El tamaño no importa para muchas cosas, pero cuando se trata de condones, sí. Y mucho.

El tamaño del pene varía, entonces es de suma importancia utilizar un condón que vaya de acuerdo; con el tamaño de la berenjena.

Para que un globito pueda proteger efectivamente tiene que estar bien posicionado. Si un condón te queda chico, la fricción puede ocasionar que se rompa y; si te queda grande, es muy probable que se salga (con todo y secreciones).

Mito: los preservativos causan más mal que bien

Si ponemos en una balanza los pros y contras de utilizar condón; siempre ganarán las ventajas.

En general, los condones no tienen por qué causar daño; a menos que tú o tu pareja sean alérgicos a algunos de los materiales.

Pero también existen muchas opciones en caso de que el látex te cause alergia. Existen condones libres de parabenos, glicerina, látex y espermicidas. ¡Busca la opción adecuada para ti!

Los ‘globitos’ son incómodos y difíciles de usar: falso

¡No! Los condones no tendrían por qué ser incómodos o difíciles de usar. Si al ponerte un condón sientes alguna molestia; lo más probable es que no hayas elegido el tamaño adecuado. Y, como con cualquier otro hábito, en un inicio podría parecer que es difícil; pero no es nada que no se pueda solucionar practicando.

No se siente igual con condón: uno de los mitos más famosos acerca de los condones

Un estudio realizado por la Universidad de Indiana comprobó que el sexo con condón es igual de disfrutable que el sexo sin condón.

Se tiene la concepción —errónea— de que los condones reducen las sensaciones a la hora de la acción; pero esto no es precisamente cierto. De hecho, hoy en día existen condones que ayudan a que todo se sienta más rico.

ACN/Núcleo Noticias

