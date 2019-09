Justin Verlander se lució con su tercer «no hitter» (+ vídeos)

Justin Verlander lanzó no hit no run y se convirtió en el sexto pitcher en Grandes Ligas en lanzar tres o más joyas en el triunfo Astros de Houston ante Azulejos de Toronto 2-0.

Con 36 años de edad, el derecho entró en una lista donde están leyendas como Nolan Ryan, que comanda esta lista con siete, Sandy Koufax (4), Cy Young (3), Bob Feller (3), y Larry Corcoran (3).

«Esto significa mucho. Mentiría si dijera que no lo sabía. Me he quedado muy cerca. Desde que logré el segundo, había dejado escapar otros dos en la novena entrada y otro par en la octava. Definitivamente estaba al tanto del aspecto histórico de esto. Es un obstáculo difícil de superar y un momento muy especial para mí” soltó el derecho.

Verlander lanzó no hit no run y otro récord

Verlander, quien llegó a 17 victorias por cinco reveses guillotinó a 14 y solo se le embasó un corredor en primer tramo, cuando dio la base por bolas a Cavan Biggio. De ahí para allá fue un dominio total.

Verlander lanzó no hit, pero también logró otro hito en las Mayores, al convertirse en el primer serpentinero en lanzar dos encuentros sin permitir imparables en calidad de visitante y el mismo equipo.

El derecho ya lo había conseguido ante el mismo Toronto, en el Rogers Centre el 7 de mayo de 2011. Su primer no hittter fue el 12 de junio de 2007, cuando vestía el uniforme de Tigres de Detroit ante Cerveceros de Milwaukee.

“Supongo que desde ahora me gusta mucho más este montículo. Son algunos de los lanzadores que han sido mis ídolos”, afirmó Verlander cuando le dijeron en la lista que comanda Nolan Ryan.

Cuarta joya de este año

En 2019 se han lanzado con este cuatro no hitter. El último combinado, también de Houston contre Seatlle el 3 de agosto en los brazos de Aaron Sánchez, Will Harris, Joe Biagini y Chris Devenski.

Otro de Mike Fiers, de Atléticos de Oakland y uno a dos manos con Taylor Cole y Félix Peña por Angelinos de Los Ángeles.

Verlander está como en sus mejores tiempos, líder en ponches, entradas y efectividad, y empatado en el primer puesto en triunfos.

Venezolano Abraham Toro protagonista

Las únicas anotaciones de los siderales fue un cuadrangular del novato venezolano Abraham Toro con un compañero a bordo en el noveno inning,

“Toda la cueva enloqueció, porque todos los jugadores sabían lo que estaba en juego”, dijo Toro, quien además hizo una jugada de rutina en una rola de Bo Bichette para el último out.

Por Astros, los venezolanos José Altuve de 4-1, Robinson Chirinos de 3-0, Abraham Toro 4-1, jonró (2), anotada, dos fletadas.

¡Abraham Toro nos coloca en la pizarra!#LosAstros pic.twitter.com/yZXLLTb1l5 — Astros de Houston (@LosAstros) September 1, 2019

#1Sep Justin Verlander, lanzador de los Astros de Houston realizó un No Hit-No Run ante los Azulejos de Toronto, este domingo. #TVVenezuela #TVNoticias pic.twitter.com/nCkSnjTOqf — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) September 2, 2019

