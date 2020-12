Max Verstappen cierra mundial con triunfo en Abu Dabi (+ vídeos)

El neerlandés Max Verstappen ganó Abu Dabi, por delante de los Mercedes del finlandés Veltteri Bottas y el heptacampeón de la Fórmula Uno, el inglés Lewis Hamilton; podio del circuito de Yas Marina, de este domingo 13 de diciembre que cierra la temporada 2020.

Verstappen, de 23 años, logró su décima victoria en F1, la segunda del año; una prueba que el español Carlos Sainz acabó sexto, justo detrás de su compañero inglés Lando Norris, certificando el tercer puesto final de McLaren en el Mundial de constructores.

McLaren le arrebató la tercera plaza por equipos a la escudería del mexicano Sergio Pérez; que se retiró en la décima de las 55 vueltas al fallar el motor de su Racing Point.

El otro Red Bull, el del tailandés Alexander Albon, fue cuarto, por delante de los dos McLaren y del australiano Daniel Ricciardo; que acabó séptimo su última carrera con Renault, en la que firmó la vuelta rápida.

Los franceses Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Esteban Ocon (Renault) fueron octavo y noveno; y el último punto en juego, el que otorga el décimo puesto, se lo llevó el canadiense Lance Stroll (Racing Point).

Un punto que no evitó que el tercer puesto del campeonato de constructores se lo llevará McLaren; capitaneado una vez más por Sainz, que, en su última carrera con los de Woking -el talentoso madrileño estará el año que viene en Ferrari- certificó la repetición del sexto puesto en el Mundial que ya había ocupado en 2019. Esta vez con la mejor puntuación desde que pilota en F1: 105 puntos.

Max Verstappen ganó Abu Dabi

El neerlandés perdió la ocasión de convertirse este año en el campeón más joven de la historia; honor que mantendrá Vettel, pero cerró la temporada con maestría. Y subió a lo alto del podio después de liderar de principio a fin una carrera en la que Ricciardo le arrebató, en el último giro, la vuelta rápida.

Hamilton ganó su séptimo Mundial con un total de 347, 124 más que Bottas y con 133 de ventaja sobre Verstappen; en un certamen que el mexicano ‘Checo’ Pérez, a pesar de su retirada de este domingo, acabó cuarto, con 125 unidades.

Mercedes, que hacía ya cinco carreras que había festejado su séptimo título seguido de constructores; ganó este campeonato con 573 puntos, 254 más que Red Bull. McLaren fue tercera, con 202.

https://twitter.com/F1/status/1338141611025444865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1338141611025444865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FF12Fstatus2F1338141611025444865widget%3DTweet

Año pandémico y de «Flechas negras»

El Mundial de la pandemia, que se cerró este domingo, tras 17 carreras, en Abu Dabi, supuso la inmortalidad deportiva del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que igualó el récord de siete títulos de Fórmula Uno del alemán Michael Schumacher.

A la de ‘poles’, que Schumacher había dejado en 68, que batió hace tres años, le añadió otras 30 este curso; Hamilton también mejoró los récords de podios (155) y de triunfos (91) del alemán. Que, cuando se retiró el ‘Kaiser’ -en 2012, por segunda y definitiva vez-, parecían inalcanzables. Y que Lewis elevó, entretanto, a 165 ‘cajones’ y 95 triunfos.

https://twitter.com/i/status/1338174344858488834

La suspensión y el desarrollo

El campeonato iba a arrancar, como es habitual, en marzo y en Melbourne (Australia). Pero sólo unas horas antes de que hubiesen comenzado los ensayos libres en Albert Park se suspendió la prueba.

Todo quedó en el aire hasta que, tres meses después, la Fórmula Uno anunció un campeonato de diez carreras. Que más adelante se amplió a 14, todas en Europa. Y que finalmente se completó con las tres últimas, en Oriente Medio, para alcanzar un total de 17.

Mercedes ganó 11 válidas de Hamilton y dos para Bottas; mientras Verstappen dos. En Monza y la repetición de Baréin el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) lograron, respectivamente.

Las ‘flechas plateadas’, de negro este año, contra el racismo; coparon todas las ‘poles’ salvo la de este domingo, de Verstappen y la de Turquía, que firmó el canadiense Lance Stroll (Racing Point).

Impresiones

«Fue divertido; y ayer también. Efectué una muy buen salida; y luego lo importante fue gestionar y conservar los neumáticos. Tuve buen ritmo y conseguí ganar la carrera, por lo que estoy muy contento». Max Verstappen

«Ha sido difícil, pero hace una semana no esperaba estar aquí hoy. Lo primero es felicitar a Max. Después de haber superado el covid-19, físicamente ha sido muy complicado para mí, pero lo he conseguido. Hace una semana no esperaba estar aquí. Y sobre todo también estoy contento, en primera instancia, por estar vivo». Lewis Hamilton

https://twitter.com/F1/status/1338167800611762177?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1338167800611762177%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FF12Fstatus2F1338167800611762177widget%3DTweet

https://twitter.com/i/status/1338159581952946178

ACN/MAS/EFE

