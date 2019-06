Vida de Jenni Rivera llegará a la pantalla grande

La vida de la “Diva de la Banda” Jenni Rivera llegará a la pantalla grande, siete años después de su fatídica muerte a bordo de un avión.



La pelicula biográfica de la” Diva de la Banda” se estrenará en cines gracias a una sociedad entre Jenni Rivera Enterprises con Mucho Más Media y De Line Pictures. La información fue dada a conocer este martes a través de un comunicado.

Según el comunicado de Line Pictures, el largometraje que aún no tiene título, intentará capturar la esencia de la cantante y los momentos duros que afrontó; como sus experiencias de abuso y violencia sexual. Además como logró alcanzar éxito en una industria dominada por los hombres.

El proyecto se encuentra en etapas iniciales y aún no se ha seleccionado un elenco ni a un director. Sin embargo, la guionista, Kate Lanier, conocida por la película biográfica sobre Tina Turner What’s Love Got To Do With It y por Set It Off; se encuentra trabajando actualmente en el guion.

“La Diva de la Banda” murió en 2012

Rivera falleció en diciembre del 2012, a los 43 años; en un accidente aéreo en el que perecieron otras seis personas. Dejó cinco hijos y dos nietos.

La cantante nació en California, Estados Unidos; es hija de padres mexicanos y para el momento de su inesperado deceso, se encontraba en la cima de su carrera artística.

La “Diva de la Banda” fue reconocida como la cantante más exitosa del género grupero. Durante su trayectoria artística vendió unos 15 millones de discos; además fue galardonada por los Latin Grammy y los Billboard de la Música Mexicana. Incluso protagonizó con su familia su propio reality show.

Por su parte, Rosie Rivera recuerda que la gente empezó a preguntar sobre una película biográfica tras el deceso de su hermana; pero para entonces era demasiado pronto para la familia.

Sin embrago, sabía que con el tiempo el proyecto sería una realidad: ella y la cantante solían hablar sobre una película y soñar posibles escenarios en los que seleccionarían a la actriz favorita más hermosa; independientemente de su parecido con ella. (Jenni Rivera quería a la actriz costarricense Maribel Guardia; Rosie Rivera a la estrella de Hollywood Charlize Theron). Con información: ACN/El Comercio

