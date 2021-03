Ya puedes hacer videollamadas de WhatsApp desde el ordenador

Las llamadas y videollamadas de WhatsApp en el ordenador ya están disponibles para todos los usuarios.

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, ha habilitado la opción para poder realizar videollamadas de forma privada y totalmente seguras mediante “WhatsApp web, página que permite enviar y recibir mensajes desde el ordenador.







WhatsApp Desktop ya permite realizar llamadas y videollamadas entre dos usuarios. Así, de momento no podemos participar en llamadas grupales desde el ordenador, pero es un pequeño paso para no tener que depender tanto del móvil, y poder ganar en calidad de imagen y sonido, además de la comodidad de poder liberar las manos y no tener que recurrir a trípodes y soportes. También puedes usar cámaras réflex o mirrorless como webcam en el ordenador, así como micrófonos profesionales.

Limitadas a dos participantes, pero llegarán más en el futuro

WhatsApp afirma que en el último año se han disparado el número de llamadas que se han hecho a través de la app, así como también ha aumentado la duración media de esas llamadas.

Las llamadas desde WhatsApp Desktop cuentan con el mismo cifrado de extremo a extremo que las que hacemos desde el móvil, por lo que nadie podrá espiarlas. Aunque de momento se han lanzado sólo para un máximo de dos participantes, WhatsApp afirma que en el futuro se ampliará la función para incluir llamadas de voz y vídeo en grupo.

Ya disponible en WhatsApp Desktop

Eso sí, aunque están disponibles para WhatsApp Desktop, la compañía afirma que la opción no estará disponible para WhatsApp Web. Por tanto, será obligatorio instalar la app si queremos disfrutar de la funcionalidad. De todas formas, esta app será recomendable instalarla en el futuro, ya que WhatsApp espera introducir la posibilidad de enviar mensajes desde el ordenador de manera nativa sin tener que depender del móvil. En la aplicación ahora nos aparecen los dos iconos para iniciar llamadas o videollamadas.

Otras aplicaciones competidoras de WhatsApp llevan ya tiempo ofreciendo la posibilidad de realizar videollamadas desde el PC. El caso más claro es el de Telegram, con unas llamadas que también están cifradas de extremo a extremo, y con una aplicación nativa para PC; ofreciendo además una calidad de imagen mayor y una tasa de fotogramas por segundo más alta. También buscan competir con Zoom, Google Meet y Skype, cuyo uso se ha disparado en el último año.

ACN/ Xataka

