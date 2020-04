Villa Olímpica de Carabobo es habilitada para albergar a venezolanos que retornen

View this post on Instagram

Para toda la gente q viene de vuelta a la patria. Las personas q lleguen a nuestro estado y no presenten síntomas deberán entrar en una cuarentena preventiva antes de irse a sus respectivos hogares. Todo esto lo hacemos para prevenir contagios de casos asintomáticos q nos puedan abrir un boquete y vitalizar la pandemia en nuestra región. Creo q es la mejor y única manera para defendernos por ahora de la llegada del Covid-19 a nuestro estado. Aquí nadie se rinde y q viva Carabobo 🦇🦇🦇