Ranking FIFA: Venezuela mantiene puesto 25 y Bélgica lidera

Yanquis logró nueva marca para la franquicia, en el triunfo ante Azulejos 10-7, ayer 17 de septiembre al conseguir por primera vez cinco cuadrangulares en una sola entrada, que incluyó uno del venezolano Gleyber Torres.

Brett Gardner, DJ LeMahieu y Luke Voit pegaron jonrones para Nueya York en lanzamientos consecutivos; en la cuarta entrada del abridor Chase Anderson, de los Azuleos de Toronto.

Fue el vigésimo cuadrangular de Voit, que lo deja como líder en las Grandes Ligas.

Yanquis logró nueva marca

Aaron Hicks se ponchó y tanto Giancarlo Stanton como el venezolano Gleyber Torres siguieron con cuadrangulares que dio a Yanquis una ventaja parcial de 9-2 con el que destrozaron a Anderson.

Los Bombarderos del Bronx son séptimos en la historia de las Grandes Ligas en pegar cinco cuadrangulares en una entrada; pero los segundos en conseguirlo frente a un mismo lanzador.

Nacionales de Washington lo hizo en 2017, contra Michael Blazek y Cerveceros de Milwaukee; los otros fueron Cerveceros de Milwaukee (22 de abril de 2006); Mellizos de Minnesota Twins (9 de junio de 1966); Gigantes de San Francisco (23 de agosto de 1961); Filis de Filadelfia (2 de junio de 1949) y Gigantes de Nueva York (6 de junio de 1939).

El receptor dominicano Gary Sánchez conectó un bambinazo solitario en el séptimo para darle a los Yanquis seis jonrones en la noche; además 19 en la serie de tres partidos, mejor marca de todos los tiempos de una serie de cualquier duración en la historia de las Grandes Ligas.

Yanquis superó a Mellizos de Minnesota, de 1963; que conectó 17 cuadrangulares en una serie de 4 desafíos contra los Senadores de Washington.

La escuadra de la «Gran Manzana» (29-21) superó a Azulejos en carreras 43-15, en tres encuentros; así como en imparables por 44-28, para ampliar su ventaja a dos juegos y medio sobre Toronto por el segundo lugar y acercarse a un juego de Minnesota (31-21) en la disputa por ser anfitrión de la primera ronda de la postemporada.

Por Yanquis, el venezolano Gleyber Torres de 5-1, con su tercer jonrón de la campaña regular; anoatada y fletada.

Por Azulejos, el criollo Wilmer Font lanzó 1.0 inning, le dieron un hit y ponchó a uno.

