La Virgen Milagrosa cumple 190 años de su aparición

Cada 27 de noviembre se conmemora la aparición de la Virgen María en su advocación de la Milagrosa, la cual suma este viernes 190 años; cuando se fue vista por Santa Catalina Labouré, una humilde religiosa en Francia en 1830.

Luego de ello, se dio origen a la creación de la medalla milagrosa, por lo que tradicionalmente en esta fecha se celebra el Día de la Virgen Milagrosa; en Venezuela y muchos países, donde miles de devotos le agradecen por los favores especiales concedidos.

En relación a la virgen, vale mencionar que se identifica con los colores blanco y azul en su vestimenta; sus manos emanan rayos de luz y está parada sobre una serpiente; como símbolo de derrota a la maldad que se refleja en la imagen de la Virgen Milagrosa que este 27 de noviembre de 2020 cumple 190 años de su aparición.

Virgen Milagrosa en sus 190 años

En Valencia, desde la iglesia La Milagrosa la feligresía sabe que este año la celebración será diferente; debido a las medidas para evitar la propagación de la pandemia por la COVID-19.

Respecto a ello vale recordar, que la religiosa en aquella ocasión describió que la virgen apareció en el interior de un marco oval, de pie sobre un globo y pisando una serpiente. «Portaba numerosos anillos adornados con gemas, algunos de los cuales irradiaban rayos los cuales alcanzaban el globo sobre el que se hallaba», se lee en El Carabobeño.

Asimismo, precisó que observó anillos en cada dedo de sus manos, engarzado con gemas, algunas más bonitas que otras; aunado a que alrededor del borde del marco se veían las palabras “Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”.

En cuanto a la medalla, los católicos de ese entonces la catalogaron de origen sobrenatural; así como que las maravillas que operaban a través de ella eran genuinas.

Algunos favores concedidos

En 1832, durante la epidemia de cólera que causó la muerte de 20 mil personas en París, la iglesia inició la distribución las primeras medallas; por lo que le atribuyeron numerosas curaciones y al tiempo bastantes conversiones.

Al pasar de los años, en 1876, cuando murió la religiosa Catalina, se contabilizó la entrega de más de un millón de medallas de la Virgen Milagrosa, que cumple hoy 190 años de su aparición.

En este contexto, la virgen dio consejos a Catalina, quien arrodillándose escuchó detenidamente la misión que el encomendó; «Dios quiere confiarte una misión; te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que lo digas a tu director. No te faltarán contradicciones mas te asistirá la gracia; no temas. Háblale a tu director con confianza y sencillez; ten confianza, no temas. Verás ciertas cosas; díselas. Recibirás inspiraciones en la oración».

