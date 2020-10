Viróloga que asegura que el COVID es artificial denuncia que su madre fue arrestada en China

La viróloga china que afirma que el gobierno de Beijing fabricó en sus laboratorios y posteriormente liberó intencionalmente el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ahora denuncia el arresto de su madre en su país, en represalia por sus declaraciones y publicaciones realizadas en medios internacionales.

Li-Meng Yan, una exestudiante de posdoctorado en la Universidad de Hong Kong, alimentó la llama de las conspiraciones en Internet el mes pasado, cuando afirmó que el virus que causa el COVID-19 «no era de la naturaleza» mientras impulsaba un informe científico pleno de afirmaciones sobre los orígenes presuntamente artificiales del coronavirus.

En una entrevista de la cadena Fox News la noche del martes, la viróloga fue etiquetada como denunciante y le dijo a la audiencia que su madre de 63 años había sido detenida por el Partido Comunista Chino (PCCh) después de sus apariciones. «Están muy enojados», agregó.







Viróloga desertora denuncia el arresto de su madre en China

Li-Meng Yan, expresó que pronto se darían a conocer más pruebas: “Esta no es la primera vez que mi madre y los demás miembros de mi familia [han sido] arrestados por el [PCCh]. Corté la mayor parte de las conexiones con mi familia directamente. Esta es la cuarta vez que mi mamá, de 63 años, maestra, fue arrestada por el Partido Comunista Chino”.

Yan reveló a Fox News que: «Soy la única hija de mi familia. Mi mamá no ha hecho nada malo. Lo único por lo que arrestan a mi mamá y la envían a Beijing es porque publiqué la verdad sobre el COVID-19, razón por la que [ellos] se sienten enojados. Lo que han hecho es tratar de hacerme callar».

Yan, no proporcionó más información sobre la fecha y hora exactas del arresto de su madre por parte de los funcionarios chinos, y el presentador no presionó para obtener más aclaraciones.

A mediados de septiembre, la cuenta de Twitter de Yan fue suspendida debido a que las plataformas de redes sociales se apresuraron a agregar etiquetas de advertencia y verificación de hechos en videos virales de internet; que contenían las afirmaciones que presentó posteriormente en un informe, que fueron rápidamente rechazadas por la comunidad científica en general.

Fuertes críticas científicas sobre el informe de Li-Meng Yan

Algunos de los críticos de Li-Meng Yan, afirman que no hay suficientes datos aún para respaldar las explosivas afirmaciones hechas por la viróloga desertora en su informe científico.

«El informe no se basa en una interpretación objetiva del genoma del SARS-CoV-2″, dijo Andrew Preston, experto en patogénesis microbiana de la Universidad de Bath.

«Las interpretaciones realizadas no están respaldadas por datos, no están fundamentadas y las interpretaciones se expresan en gran medida pero no se explican», agregó Preston.

«El informe no parece comenzar con una hipótesis abierta sobre el origen del SARS-CoV-2. El lenguaje del informe recuerda a una teoría de la conspiración», finalizó el especialista.

