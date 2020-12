Voluntad Popular: La Consulta Popular superó por mucho la participación del 6D

El diputado y dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que la participación en la consulta popular superó por mucho al fraude parlamentario de Nicolás Maduro.

«A pesar, de no contar con los recursos del Estado, con la Fuerza Armada ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros tenemos lo más importante: la voluntad ciudadana».

«Esta consulta popular mató al fraude parlamentario de la dictadura», aseveró.

Guevara denunció que colectivos y bandas armadas del PSUV pretendieron impedir que los venezolanos manifestaran su voluntad.

Informó que se robaron el material en los puntos de participación en Ciudad Ojeda, estado Zulia, desalojaron Centros para la Consulta en Cagua, estado Aragua y algunos otros hechos violentos en varios estados.

“El régimen comenzó a reprimir durante en diferentes centros del país, con la policía o a través de sus círculos paramilitares».

Freddy Guevara reporta agresión en 11 estados del país

El activista de Voluntad Popular realizó un llamado a los dueños de los medios de comunicación: Venevisión, Televen y Globovisión, por su papel durante la consulta popular.

«Que dejen de censurar esta jornada cívica porque están realizando un lamentable papel de cara a la historia de nuestro país».

«Ni un solo canal nacional ha informado nada sobre la Consulta Popular. Pero en su lugar, s+i le agradecemos al pueblo de Venezuela porque ha dicho «no me rindo, no me la calo».

Por su parte la diputada por el estado Aragua, Adriana Pichardo, agradeció a los valientes venezolanos que alzaron su voz en esta importante jornada ciudadana.

“Le damos gracias a los venezolanos y a los diputados en el exterior. La participación e la consulta popular fue masiva», dijo la parlamentaria de Voluntad Popular.

«El llamado a los venezolanos es a salir sin miedo a ratificar lo que ya hicimos vía electrónica fue atendido. Sin miedo Venezuela alzó la voz contra Maduro”.

