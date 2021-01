Vuelve esquema 7+7 a partir del lunes 4 de enero

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez anunció este viernes que Venezuela vuelve al esquema 7+7 a partir del 4 de enero.

Así lo anunció, a través de su cuenta de Twitter (@drodriven2), donde detalló que la primera semana de enero; sería cuarentena radical y los siete días siguientes la flexibilización correspondiente.

Luego de suavizar las restricciones durante todo el mes de diciembre con el fin de «que los venezolanos pudieran disfrutar de las Navidades»; la administración de Nicolás Maduro vuelve a implementar medidas radicales.

Es decir, el gobierno nacional autorizó en el esquema 7 + 7 que vuelve este lunes; que 53 sectores socioeconómicos, comerciales, productivos, de los servicios, turísticos, recreativos y más; laboraran el mesa pasado.

Feliz año a toda Venezuela! Pdte @NicolasMaduro en atención al desarrollo epidemiológico del Covid19 durante el mes de diciembre ha decidido reanudar el esquema 7+7 con inicio de cuarentena radical a partir del lunes 4 enero a la medianoche hasta el domingo 10. Unidos venceremos! — Delcy Rodríguez (@drodriven2) January 1, 2021

Esquema 7 + 7 vuelve a Venezuela

Aunque todavía no han aclarado cuales serán los horarios de trabajo por sector; durante la semana de flexibilización del esquema 7 + 7 que vuelve al país, se pueden recordar los informados la última vez.

En el caso de las instituciones bancarias, es de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. por el terminal de tu cédula; mientras los viernes solo atenderán a las personas jurídicas.

En el ámbito médico, los consultorios médicos y odontológicos trabajarán en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. El sector de la construcción a partir de las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m y las ferreterías de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

También, las peluquerías, la industria textil, de calzado y la industria de materia prima química; ofrecerán sus servicios desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

En cuanto a los talleres mecánicos, abrieron a las 9:00 a.m., hasta la 1:00 p.m; y los servicios de refrigeración y plomería de 9:00 a.m. a hasta la 2:00 p.m.

Actualización de casos de covid-19

Este esquema 7 + 7 vuelve como parte de las medidas anticovid-19, pues es una realidad; que hubo un aumento de casos este diciembre en comparación a los otros meses del año 2020.

Sobre ello, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó este jueves 31 de diciembre que fueron detectados 437 nuevos contagios.

Vale destacar, que todos los reportados éste último día del año fueron los denominados de transmisión comunitaria; en los estados con mayor incidencia como los son el Zulia con 127, Miranda con 74; Mérida con 54, Distrito Capital con 52 y Yaracuy con 38.

