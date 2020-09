¡30 años después! Will Smith anuncia el regreso de “El Príncipe de Bel-Air”

Este viernes Will Smith, anunció el regreso de una de las series más famosas y recordadas en el mundo, El Príncipe de Bel-Air.

A propósito del aniversario 30 del estreno de El príncipe de Bel-Air, el actor ha compartido una foto actual, junto al resto de actores; personajes de la mítica serie que se emitió en Estados Unidos desde 1990 hasta 1996.

Will Smith anunció a través de la red social Instagram que «una verdadera reunión familiar de la familia Banks llegará pronto»; confirmando un reboot dramático de la serie que lo convirtió en una estrella mundial.

Regreso de El Príncipe de Bel-Air

Cabe destacar, que el reboot 30 años después de ‘The Fresh Prince’, que cuenta con Will Smith como productor se emitiría en Peacock; (servicio de streaming de NBCUniversal) y podría contar con dos temporadas.

En la foto de los personajes de la serie, destaca la ausencia del actor James Avery, el célebre ‘Tío Phil’, que murió en 2014.

También ha sido muy comentada en redes sociales la presencia en la fotografía de Janet Hubert-Whitten; la actriz que interpretaba a Vivian Banks y que tuvo una abrupta salida de la serie por la que fue sustituida por Daphne Maxwell Reid.

Idea del reencuentro

Es importante recordar, que el pasado mes de mayo, en pleno confinamiento, los protagonistas del famoso seriado; se reencontraron en una videollamada que se viralizó por todo el mundo.

La fuerza de la nostalgia movilizó a los fans de una de las series más recordadas de los noventa. En vista del éxito, Will Smith y su esposa Jada Pinkett empezaron a preparar una «serie-reencuentro»; a través de su productora que emitirá HBO.

La nueva serie se estrenará el Día de Acción de Gracias, además en la misma se explicará el impacto cultural y social que tuvo un «show»; que mostró a millones de espectadores las vidas de unos protagonistas afroamericanos de clase alta.

Conflicto con la tía Vivian

En el reencuentro virtual del mes de mayo participaron Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks); Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Tía Vivian) y Joseph Marcell (Geoffrey).

Juntos recordaron a James Avery, que interpretó el personaje del tío Phillip y que murió en 2014 por problemas de corazón. Sin embargo, faltaba alguien, Janet Hubert; la actriz que durante las tres primeras temporadas dio vida a la Tía Vivian hasta su despido.

«Sois mi segunda familia. Habéis marcado el resto de mis interacciones e interpretaciones. Cuando miro atrás, me doy cuenta que la mejor experiencia de mi vida ha sido estar en ese set con vosotros»; dijo Will Smith antes de terminar aquella reunión. Sin embargo, su relación no siempre fue tan idílica.

La actriz que interpretó a la tía Vivian durante las tres primeras temporadas fue despedida en 1993 y sustituida por Daphne Maxwell Reid.

Según la propia Hubert en una entrevista con «Jet» el despido fue propiciado por el propio protagonista. «Probablemente es responsable de mi despido. Tiene mucha influencia», dijo.

La tensión fue tal que la actriz, según «New York Daily News»; demandó a la cadena NBC y Will Smith por haber creado un ambiente de trabajo hostil durante su embarazo. Sin embargo, este litigio no llegó a ningún sitio.

Las fotos del reencuentro para la serie del HBO han impactado a los fans porque en ellas aparecen Will Smith y Hubert.

Una foto que contrasta con las declaraciones de la Tía Vivian original de 2011, cuando dijo que «jamás participaría en una reunión». Pero el contrato de HBO y la productora de Will Smith debe ser más que poderoso. Y el talón le habrá hecho olvidar a la actriz aquellas descalificaciones que lanzó contra su «sobrino», al que tachó de «egomaníaco».

