Xiaomi se burla de Apple al presentar su iPhone 12 sin el cargador

Además de pagar un suma un poco alta por el nuevo dispositivo de Apple, quien lo quiera debe comprar el cargador a parte, por ello la compañía asiática Xiaomi se burla luego de la presentación del iPhone 12.

Con una simple pregunta comenzó la ola de críticas al gigante tecnológico; «¿Te imaginas comprar un celular y que no te den un cargador? ¡Qué horror!».

Luego, la empresa Samsung también publicó comentarios criticando que el nuevo teléfono; viene solo en la caja, sin el cargador ni auriculares.

«Con un diseño muy similar al iPhone 5 y sin cargador ni auriculares incluidos con el equipo; el smartphone insignia de Apple fue tendencia en redes sociales con todo tipo de comentarios de usuarios y de dos de sus competidores», reseñó el portal Medio Tiempo.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020