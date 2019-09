¡Salto triple de película! Yulimar Rojas más cerca de la gloria (+ vídeos)

Yulimar Rojas alcanzó el segundo mejor salto triple de la historia y se colocó a solo 9 centímetros del récord mundial a volar 15,41 metros en el Meeting de Atletismo Jaén Paraíso Interior-Memorial Francisco Ramón Higueras, Andujar, España.

Hace apenas una semana la tristeza embargó a la atleta venezolano, tras perder en la final de la Liga de Diamante, donde su mejor salida fue de 14,74 metros, muy por debajo de los 15, 06; 15,05 y el récord en los Juegos Panamericanos de Lima, con 15,11 metros, todos este 2019.

Su salto de 15, 41, que fue en el sexto y último intento, pulverizo su mejor marca desde que hace vida en la disciplina que fue ese 15,11. Son 30 centímetros más.

No todo queda ahí, pues en 2014, su principal contrincante, la colombiana Caterine Ibargüen logró 15,31.

Yulimar Rojas más cerca de la gloria

Según el periodista especializado en atletismo Ángel Cruz Jiménez, los 15,41 dejó atrás a los registros de la camerunesa Françoise Mbango Etone (15,39) en Pekín; la rusa Tatyana Lebedeva (15,34 ), en Heraklion 2004 y la griega Chrysopigi Devetzi (15,32) en Atenas 2004.

La única que la supera la ucraniana nessa Kravets con el récord mundial de 15,50 metros en Gotemburgo 1995.

Mujer luchadora

«Todavía no me lo creo. Estoy muy feliz, Estoy muy contenta, no tengo palabras para explicar esto. Es un momento muy bonito de mi vida» manifestó Yulimar Rojas al celebrar el gran triunfos.

«Estaba buscando (marca) desde hace rato. Andujar es el tope de mis momentos cumbres en mi vida, Muy feliz, muy feliz, muy feliz» agregó.

«Me considero una mujer luchadora, que trabaja por lo que quiere y es aquí un ejemplo de ello» soltó Yulimar Rojas.

Mundial a la vista

Ahora se viene el plato fuerte del año. La tricampeona del orbe, plata en las olimpíadas de Río 2016, oro en Juegos Panamericanos 2019, con su cupo asegurado a Tokio 2020 y que por cuarta ocasión pasa los 15 metros este año, tiene por delante el Mundial de Doha, Catar a efectuarse entre septiembre y octubre de este año.

Se espera que la colombiana Caterine Ibargüen este presente para lo que sería el cierre más esperado durante el año.

