¡Trono seguro! Yulimar Rojas defendió corona en Doha 2019 (+ vídeo)

Yulimar Rojas defendió su trono del salto triple en el Mundial de Atletismo de Doha 2019 y lo hizo con otro salto por encima de los 15 metros, muy superior a sus oponentes la jamaiquina Shanieka Ricketts y la colombiana Caterine Ibargüen, plata y bronce en ese orden.

En su segunda salida marco territorio con 15,37 metros, aunque comenzó 14,87, el tercero fue foul; cuarto de 14,77; quinto de 15,18 y cerró con otra falta, pero con su segunda dorada en pista abierta, el cuarto en mundiales.

La jamaiquina Shanieka Ricketts fue la que estuvo más cerca con 14,92 metros, mientras que la doble dorada olímpica y mundial Ibarüen regresó con un bronce con salto de 14,73m.

Yulimar Rojas defendió su trono

La cuarta mejor marca de la historia de la disciplina fueron los 15,37 metros y Yulimar Rojas defendió su trono.

Hace un poco más de un mes saltó 15,41 metros en Andujar, España y el récord del mundo que está en poder de la ucraniana Inessa Kravets 15,50m, Gotemburgo, Suecia, el 10-09-1995), pues cada vez que sale a competir está en el ambiente.

En esta ocasión bajó cuatro centímetros de su marca personal y la mejor del año, pero su imponente dominio se notó desde el primer salto.

Defensa de altura

Hace dos años en Londres Yulimar Rojas ganó la áurea con 14,91m, seguida en el podio como Caterine Ibargüen y la kazaja Olga Rypakova.

Esta vez se notó que la colombiana aún no está en su punto justo, pero también va en ascenso la jamaiquina Shanieka Ricketts, las dos únicas atletas que vencieron ester año a la venezolana.

Yulimar Rojas es la segunda mujer triplista en conseguir cuatro mundiales. Dos indoor y dos outdoor

👑 Portland 2016

👑 Londres 2017

👑 Birmingham 2018

👑 Doha 2019

La primera fue Tatiana Lébedeva

Reina, estamos felices de ser parte de tu team campeón

El año de los 15….

Solo un lunar de 14,74 en la final de la Liga de Diamante, cuando perdió ante Shanieka Rickett, pero el resto son puros saltos por encima de los 15 metros.

En total siete: 15,05m (Meeting de París, Francia), 15,06m (Huelva, España), 15,11m (récord en Juegos Panameicanos Lima 2019, tumbado la marca de Ibargüen).

En Andujar, España, el 6 de septiembre de este año, en dos ocasiones con 15,03 y 15,41, lo más cerca de la marca del orbe de la ucraniana Kravets.

Ahora 15,18 y 15.37, y Yulimar Rojas defendió su corona al aire libre, con su cuarta dorada en en mundiales, que incluye los dos bajo techo en Portland (EE.UU.) 2016, con 14,41 mts y Birmingham (Inglaterra) 2018 con su 14,63m.

«Otro título para Venezuela»

«No tengo palabras, ha sido un año muy largo y exitoso. Otro título para Venezuela. Salí a batir el récord del mundo y lo intenté en las tres primeras rondas. Después me sentí cansada y las piernas no me respondieron como yo quería» expresó a la prensa Yulimar Rojas.

«Estoy superfeliz y agradezco a toda la gente que me han ayudado a conseguir esto. En primer lugar, a mi entrenador, Iván Pedroso, al ministro de Deportes y a la Federación Venezolana de atletismo» soltó la doble campeona del mundo.

