Yulimar Rojas dedicó récord mundial al atletismo venezolano (+ vídeos)

Yulimar Rojas deseaba el récord mundial bajo techo, tras realizar el triple salto de 15,43 metros este 21 de febrero en el Meeting de Villa de Madrid que se celebra en el Centro Deportivo Municipal Gallur de la capital española se lo dedicó al atletismo venezolano.

La dos veces campeona mundial y medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, aseguró que Madrid es un «talismán» y que «era muy deseado».

Declaró a la prensa que en estaba convencida que en una prueba al aire libre «pudo valer más».

La criolla dejó atrás la marca de la rusa Tatyana Lebedeva desde el 6 de marzo de 2004 en Budapest, que había logrado 15,36.

«Estoy muy contenta de este récord del mundo que era muy deseado desde que comencé la temporada pasada. Madrid siempre me sorprende, es muy grato, y lograrlo aquí, con estas personas, me pone contentísima», dijo la atleta venezolana en la pista de Gallur.

Yulimar se mostró convencida de que el récord «saldría solo» con el tiempo, aunque no esperaba que fuera en Madrid.

«Mi entrenador me decía que hoy era el día, que era mi momento, pero ahora estoy en estado de shock. Voy a tener que llegar a casa, calmar mi ímpetu, mi fuerza, la adrenalina, y dar gracias a Dios, porque tengo ganas de llorar», confesó.

Su salto de 15,43 llegó en el último intento, aunque antes también había saltado 15,29 amenazando con sus intenciones de récord.

«Desde el calentamiento me sentía como nunca de concentrada y mi entrenador me decía que no tuviera ansias. En la pista sabía que corrigiendo algunos errores podría llegar más lejos y al final así fue», apuntó.

La saltadora venezolana quiso «agradecer al público de Madrid» su apoyo y reconoció que este salto, al aire libre, «podría valer más».

«Hay que comenzar a entrenar duro porque este año hay Juegos Olímpicos y hay que ir a por ellos. Quiero seguir concentrada porque puedo saltar más, pero tengo que seguir entrenando de forma sencilla porque lo mejor está por llegar. Todo sale solo» atizó.

Dedicado al atletismo venezolano

Yulimar dedicó su récord a «todo el atletismo venezolano y a España, un país que me acoge y me brinda apoyo».

De todos los mensajes de felicitaciones que recibió Yulimar en el podium, la venezolana quiso destacar uno, el de Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo.

«Se acercó y me dijo: ‘tenía tantas ganas de ver esto que lo estaba esperando hace mucho, eres la mejor’«, comentó.

Finalmente Yulimar sentenció que su récord es «la recompensa de mucho esfuerzo y trabajo».

Se conoció con Deyna Castellanos

La futbolista vinotinto Deyna Castellanos, ficha del Atlético de Madrid, estuvo presente en la cita y ambas se conocieron tras el gran triunfo de Yulimar Rojas, Dos criollas triunfando en los campos deportivo en mundo.

Yulimar y algunos logros

Juegos Olímpicos Plata Río 2016 Triple salto Campeonato Mundial Oro Londres 2017 Triple salto Oro Doha 2019 Triple salto Mundial en Pista Cubierta Oro Birmingham 2018 Triple salto Oro Portland 2016 Triple salto Juegos Suramericanos Oro Santiago de Chile 2014 Salto Alto Campeonato Sudamericano Oro Lima 2015 Triple salto

