Venezolana Yulimar Rojas es la reina Mundial del Atletismo (+ vídeos)

La venezolana Yulimar Rojas gana «Atleta del Año»; por la Federación Mundial de Atletismo (World Athletics) y el sueco Armand Duplantis se alzó con el galardón en masculino.

Rojas de 25 años años de edad , es a actual reina del salto triple, la única ser humano más cerca del récord de la especialidad en el orbe en pista abierta y la mejor del orbe en cubierta; mientras que Duplantis, es monarca de la pértiga.

La caraqueña, de 25 años, mejoró el récord mundial de triple en pista cubierta con un registro de 15,43 metros y nadie pudo con ella en cuatro pruebas, bajo techo y al aire libre; releva en el palmarés a la estadounidense Dalilah Muhammad.

https://twitter.com/WorldAthletics/status/1335251445508153347?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335251445508153347%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FWorldAthletics2Fstatus2F1335251445508153347widget%3DTweet

Yulimar Rojas gana «Atleta del Año»

Subampeona olímpica en Rio 2016, Rojas, pupila del exsaltador cubano Iván Pedroso, con el que trabaja en Guadalajara (España); es una de las mejores atletas de las últimas temporadas, en las que entre otros logros, logró la victoria en los Mundiales al aire libre de Londres 2017 y Doha 2019, y en pista cubierta de Portland 2016 y Birmingham 2018.

Además, la criolla se convirtió en la tercera latinoamericana que logra tan alta distinción; luego de los premios de la cubana Ana Fidela Quirot (1989) y la colombiana Catherine Ibarguen (2018).

https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1335284539862749185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335284539862749185%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FFCBarcelona_es2Fstatus2F1335284539862749185widget%3DTweet

Explotó de felecidad

«No tengo palabras, que felicidad, que alegría, se me han salido las lágrimas. No lo tenía claro, porque las nominadas que estaban son atletas muy fuertes, se que hemos tenido un buen resultado este año a pesar de la pandemia, no me terminada de llegar a esta ese punto de decir puede ser mío, puede»; dijo a World Athletics.

«No tengo palabras, ya lo han visto, una expresión de felicidad, un poco sorpresiva, porque me veía entre las candidatas a estar, pero no como la ganadora, porque el estar entre las nominadas ya me hacia ganadora y estar entre atletas excepcionales para mi es maravilloso»; resaltó.

«Esto significa mucho para mi, no solo para mi, para todos los que trabaja conmigo, los que hacen vida día a día a Yulimar Rojas»; agregó la ahora reina del atletismo mundial 2020.

Su entrenador jamás lo ganó

Por su parte, el entrenador cubano Iván Pedroso, expresó su alegría en una vídeo de World Athletics: «Gracias a todos los que han votado por Yulimar Rojas por este premio tan importante, creo que para mi es un honor muy grande que mi atleta haya alcanzado el premio que siempre quise alcanzar yo».

«Eso me llena de orgullo, de felicidad, saber que este premio se ha quedado aquí en el Team Pedroso, así que Yuli, aquí esta tu premio esperando»; agregó el medalla de olímpico y tetracampeón del mundo en salto de longitud.

Las otras finalistas eran la etíope Letesenbet Gidey, la neerlandesa Sifan Hassan, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson-Herah.

https://twitter.com/PanamSports/status/1335253247947399168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335253247947399168%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FPanamSports2Fstatus2F1335253247947399168widget%3DTweet

Duplantis, el niño prodigio

En cuanto al premio masculino, Duplantis, uno de los niños prodigios del atletismo mundial, de tan solo 21 años, consiguió este año batir el récord universal en dos ocasiones (6,17 m. y 6,18 m.); así como logró la mejor marca de la historia al aire libre con 6,15, además lleva invicto en 16 competiciones.

Los demás finalistas eran el ugandés Joshua Cheptegei, el estadounidense Ryan Crouser, el alemán Johannes Vetter y el noruego Karsten Warholm.

Sus entrenadores, sus padres Helena y Greg, recibieron el premio al mejor técnico del año; también estuvo implicado en el galardón a la idea original, fraguada por el pertiguista Renaud Lavillenie, el clásico del jardín, en el que el galo compitió a la distancia con Duplantis y el norteamericano Sam Kendricks, cada uno desde su casa, debido a la covid-19, iniciativa que causó un gran impacto y tuvo mucho éxito.

El premio del presidente recayó en Tommie Smith, Peter Norman y John Carlos; quienes personalizaron el saludo del poder negro en el podio de la prueba de 200 metros de los Juegos Olímpicos de México 1968.

Polonia fue reconocida como la mejor federación y el premio a la mejor fotografía recayó en Michael Steele; quien reflejó en una instantánea unos niños africanos compitiendo en una carrera de cross.

https://twitter.com/i/status/1335265307204710400

https://twitter.com/i/status/1335257155071569920

Yulimar Rojas es la tercera latina en la historia del Atletismo mundial en ganar el Premio Mejor Atleta de la @WorldAthletics: Ana Fidela Quirot (CUB) 1989

Catherine Ibarguen (COL) 2018

Yulimar Rojas (VEN) 2020

Primera Venezolana en alcanzar el máximo galardón. pic.twitter.com/qRiJqhXjFZ — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) December 5, 2020

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Estadio de fútbol en Nápoles cambió oficialmente de nombre

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN