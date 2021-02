Yulimar Rojas, homenajeada por el Ayuntamiento de Madrid

Una foto de Deyna Castellanos desató todo tipo de comentarios; sobre todo la leyenda que la reina vinotinto le colocó a la gráfica en su cuenta de Twitter (@deynac18).

La actual ficha del Atlético de Madrid español, donde es una de las principales figuras, puesto ganado a pulso y muchos goles, colgó la foto con un amiga con el mensaje en inglés que traduce: «El secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje”.

Eso generó de una vez que comenzarán las conjeturas sobre su inclinación sexual, algunos comentarios como «eso ya se notaba»; «no ere de extreñar», otro como «Grande Deyna , Se Feliz , Vive y Sigue marcando goles» son algunos de los comentarios o parte de los mismos de sus seguidores o internautas que opinaron sobre la foto.

Pero muchos elogiaron la «valentía» de la artillera aragüeña; aunque por ningún lado ha dicho sobre su inclinación sexual.

«¿Qué tiene que Deyna Castellanos sea lesbiana? Megan Rapinoe es una de las mejores jugadoras del mundo y también lo es y no veo que se quejen con ella»; es un comentario de otro de los usuarios».

«Me da igual la sexualidad de Deyna, en serio Venezuela está tan atrasada culturalmente que eso es noticia, o sea aparte que era obvio que era y es lesbiana. Yo solo quiero que sea parte de la generación que nos lleve al Mundial femenino y espero lo gane»; colgó otro de los internautas.

«Qué linda Deyna. Valiente, libre y clara como el agua. Y qué vergüenza las respuestas de Twitterzuela. Somos unos trogloditas. Ojalá no logremos herirte. @deynac18″; es otro tuit.

Por último: «Basta con que Deyna Castellanos publique una foto suya con otra chica, para que surjan una caterva de imbéciles a atacarla con sus taras homófobas y sexistas. ¡Qué asco!»; señala@LestonGomez.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021