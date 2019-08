Yulimar Rojas «pulió» otro diamante de más de 15 metros

Yulimar Rojas obtuvo otro triunfo, ahora en la Liga de Diamante, que se celebró en el estadio de Charlety de París, Francia con un salto triple de 15 metros y 5 centímetros.

Es la tercera ocasión que la atleta venezolana logró sobrepasar os 15 metros, la última en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde llegó sus espigada figura en 15,11 metros, nueva marca de la cita y superando los 15,06 con los que se presentó.

Fue en su segundo intento cuando la criolla pisó los 15,05, distancia que fue «cocinando» con los 14.05, en su primera salida, falló el tercero, un cuarto de 14,53 y cerró con 14,81 mts.

«Estamos sobre los 15, eso es importante y me llena de emoción, por esto hemos trabajado. Seguiremos y no nos detendremos. Vamos por más. Gracias a todos los que siempre me han acompañado y creído en mí», expresó la deportista a los medios parisinos.

El segundo puesto, de la duodécima reunión de la Liga de Diamante fue para la cubana Liadagmis Povea con con 14,75 y cerró el podio la estadounidense Keturah Orji (14,72).

De nuevo se notó la ausencia de la colombiana doble campeóna olímpica Caterine Ibargüen, quien se lesionado en el salto largo de los Juegos Panamericanos y no pudo verse de nuevo con Yulimar Rojas.

Ahora el Mundial de Doha

La triplecampeona del mundo, medalla de plata en los Juegos Olímpico de Río 2016 y clasificada para la próxima cita ecuménica de Tokio 2020, ahora se prepara para los Mundiales de Atletismo que se disputarán en Doha, Catar del 27 de septiembre al 6 de octubre.

Yulimar Rojas ha logrado un dominio del triple salto desde el 2016, luego de las Olimpíadas brasileñas y este 2019 no ha tenido rivales de peso, al punto que es la única que ha sobrepasado los 15 metros.

ACN/MAS

