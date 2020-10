Restablecen el servicio Zelle a los clientes de Wells Fargo en Venezuela

El servicio de transferencias Zelle, institución propiedad de Early Warning Services, restablece sus operaciones para los clientes del banco estadounidense Wells Fargo en Venezuela; luego que desde finales de junio se suspendiera el acceso a la aplicación de un número no determinado de usuarios.







La institución propiedad de Early Warning Services envió un correo electrónico a los clientes que habían sido afectados por la suspensión del servicio; informando que se ha actualizado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle.

Restablecen Zelle a clientes de Wells Fargo Venezuela

«Hemos modificado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle® al Contrato de Acceso por Internet de Wells Fargo (“Anexo de Zelle”) con términos y condiciones actualizados; y para eliminar la información desactualizada», señala la empresa en el e-mail con fecha del 29 de septiembre del año en curso.

El comunicado detalla que para los clientes nuevos y existentes de Zelle, los cambios comenzarán a regir de inmediato. «Esperamos que siga disfrutando de Zelle y de la Banca por Internet Wells Fargo Online®; sin embargo, si no está de acuerdo con los cambios, simplemente puede dejar de usar el Servicio de Transferencia y no necesitará tomar ninguna medida adicional», indica el comunicado.

De acuerdo a la informacón de Banca y Negocios, pudo constatar a través de cuentahabientes del banco estadounidense que; efectivamente, ya se puede volver a disfrutar de este servicio.

Zelle es un sistema de pagos propiedad de varias instituciones financieras estadounidenses: Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo.

Zelle es una de las plataformas de pago virtual más utilizada en Venezuela; desde que el dólar se convirtió en moneda de uso frecuente en el país al desplazar al bolívar, debido a la hiperinflación que golpea al país.

Si bien no existe una cifra oficial de usuarios de Zelle en Venezuela, expertos y empresarios privados los calculan en decenas de miles.

ACN/ Banca y Negocios

