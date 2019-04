El precio del limón está tan ácido como su sabor

Ante la sorpresa de las amas de casa, el precio del limón volvió a incrementarse de manera especulativa; según se evidenció en los diversos mercados populares de la La Victoria en el estado Aragua. “Y a donde vamos a parar”, es la frase que más se escucha en los distintos pasillos de estosestablecimientos.

Al parecer, ya acompañar las comidas o simplemente calmar la sed con una deliciosa y fría limonada; está quedando en el pasado, pues el costo del cítrico supera al ingreso que pueda obtener cualquier trabajador venezolano; con un mes de labores, así lo manifestaron muchos compradores.

En este sentido indicaron, que pese a que peregrinan por calles, veredas y hasta por puestos ambulantes en busca del cítrico; el precio no baja de los 20 mil bolívares, cifra que para muchos no es opción, pues comentan que hay otras prioridades.

Hasta en los patios de las casas

“Yo antes era fanático de comprar limón, porque se lo ponía a algunas comidas, jugos y hasta postres; pero ahora se me ha vuelto casi imposible. Me he visto en la obligación, de comprar dos o tres e igual la cuenta mantiene un incremento considerable. Es imposible como una fruta que nace hasta en los patios de las casas, pueda estar tan costosa“, aseveró Orlando Requena.

En concordancia con Requena, María Madriz comentó que “con la situación como esta, ya no se compra tantas frutas; sólo lo necesario. Recuerdo que antes el limón casi que te lo regalaban, ahora te lo cobran como si te lo estuvieran bajando de la mata. Qué tristeza que ni las sopitas las podamos acompañar con ese acidito característico y propio del venezolano”.

Por su parte, Rudencindo Pérez dijo que “ya creo que las personas no sabemos que es el limón; porque él sólo verle el precio parece que te exprimieran uno en los ojos. Es escalofriante como todo sube, y claro todas las frutas mantienen incremento en los costos; y se entiende, pero el del limón es un exabrupto. El sueldo mínimo esta en 18 mil y uno gasta más en unos limones, que se acaban en un sancocho en familia”.

Otras frutas no se quedan atrás

Entre tanto, otros encuestados coincidieron en pese a que el limón tiene un alto costo, las otras frutas no se quedan atrás; pues la parchita ya roza los 8.900 Bs., el mango que es de temporada se consigue en 3.400 Bs.; la mandarina en 5.400 Bs., la guayaba en 3.500 Bs.; mientras que la lechosa y la patilla se encuentran en 2.400 el kg.

