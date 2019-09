Un 99% de ausentismo escolar se registró en Carabobo

Durante el primer día de clases del nuevo periodo escolar; se registró un 99% de ausentismo escolar en las aulas de preescolares, escuelas y liceos.

Así lo informó, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Carabobo, Auris Rivera; quien aseguró que los padres y/o representantes no tienen la capacidad de adquirir todos los útiles escolares, ni los uniformes; así como tampoco de garantizar el desayuno o merienda de los niños.

En este primer día, la educadora aseveró, que fueron pocos los pequeños que asistieron a los planteles; incluso en algunas instituciones solo fueron tres y en otra máximo 10.

Manifestó en ese sentido, que «una cosa es lo que gobierno dice y otra es la realidad. No hay niños en las escuelas, no se puede tapar el sol con un dedo; de manera que en Carabobo no ha iniciado el año escolar».

Ausentismo escolar vs. Condiciones de los planteles

A parte del ausentismo escolar, Rivera criticó que en Carabobo; los centros educativos no estuvieran en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes, personas administrativo, obrero y docente.

Detalló en ese sentido, que «en el recorrido que realicé por la zona sur de Valencia; habían instituciones llenas de maleza. Fueron pocas a las que les hicieron mantenimiento. Lo dejaron todo para la última hora».

A pesar de las condiciones de los espacios educativos y el ausentismo escolar; los educadores que aún quedan en Venezuela; se presentaron para realizar la ratificación de las inscripciones y cumplieron su horario habitual. «La mayoría de los nacionales estaban allí planificando, pero los estadales si faltaron», contó la docente.

Exigencias al Ministro Istúriz

Ante esta realidad, la presidenta de la FVM en Carabobo, solicitó al ministro Aristóbulo Istúriz; una respuesta concreta sobre el salario que devenga el sector educativo; además de respeto y una verdadera revisión a la contratación colectiva.

Sobre ello puntualizó, que «los aumentos que se establecen en la convención ya no están acorde a la realidad del país. Por eso, es necesario que se reúna con las federaciones para conseguir una solución rápida a esta dramática situación».

De igual manera Rivero destacó, que un docente con categoría seis que ha culminado estudios de postgrado; «gana 80 mil bolívares mensuales, cantidad que no alcanza para nada».

Asimismo, exigió en representación de todo el gremio en Carabobo; que «queremos 50 salarios mínimos; porque ningún maestro puede cumplir con su deber, si no tiene ni para el pasaje».

