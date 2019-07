Agricultores venezolanos preocupados por la pérdida de cosechas

Cultivar papas y zanahorias en las tierras productivas ubicadas en las montañas del occidente de Venezuela; se ha vuelto cuesta arriba para muchos agricultores en el país. Razón por la cual, se muestran preocupados por la pérdida de las cosechas.

Esta labor, siempre fue un reto para Luis Villamizar. Sin embargo, debido a la disminución de la producción de petróleo; los agricultores se encuentran actualmente con la escasez de combustible.

“Esto ya no se lo come la gente, esto para uno es pérdida”, señaló Villamizar, productor de 53 años; mientras recogía papas con manchas oscuras, producto de una infección.

En toda Venezuela hay pérdida de cosechas

Es lamentable conocer, que en toda Venezuela, las cosechas se pudren en los campos; en una época de crisis alimentaria de la que los agricultores son una nueva víctima.

Debido a las fallas para acceder a la gasolina, las entregas de pesticidas fueron suspendidas; pues es muy difícil manejar un equipo básico y que los trabajadores sean trasladados a los campos; por ende, se presenta la pérdida de cosechas y las que se salvan, no llegan a los mercados.

La producción de petróleo ha caído y se calcula que lo que produce está entre el 10% y el 15% de la capacidad. A pesar que la gasolina la venden muy barata; cuesta conseguirla y más en los pueblos alejados.

Ante esta situación, surge el mercado negro de la gasolina, la cual venden a 100 dólares por cada 20 litros (5,3 galones); mayormente en zonas donde las carreteras son empinadas o lejanas.

Existen dos pensamientos, el primero le atribuyen la pérdida de cosechas; a la corrupción realizada por el gobierno socialista durante dos décadas. En segundo lugar, a las sanciones impuestas por Estados Unidos este año contra PDVSA.

Agricultores en medio de la crisis

Sí, es verdad que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la producción agrícola, pecuario y ganadera; así como el turismo son importantes para el PBI criollo.

Éste, ha bajado más de un 70% desde el 2012. Es el caso de las zonas montañosas del Táchira, donde gran parte de sus habitantes; vive del cultivo de papas, zanahorias, cebollas, tomates y pimientos.

Colapso total del sector

En este sentido, Robert Maldonado, productor de pimentones y líder comunitario; quien representa a unos 1.500 agricultores del táchira; recordó que hace unos años desde repollos hasta cambures, se encontraban en los mercados.

Actualmente, Maldonado detalló que existe la pérdida de las cosechas y el precio de la gasolina y gasoil se come las ganancias; lo que provoca que los agricultores no pueden sostenerse y abastecer a un país con una hiperinflación.

Agregó, que “vemos con bastante preocupación la posibilidad de que en unos tres o cuatro meses; la producción decaiga más del 50%”.

Ricardo Hausmann, economista y ex ministro de planeación de Venezuela, explicó que; «las extensiones de tierras cultivadas son las más pequeñas en décadas”; y destacó que el “colapso sistémico” de la cadena de suministros en la agricultura; incluye la escasez de semillas, fertilizantes y repuestos para las maquinarias del campo.

Es importante resaltar, que antes de que iniciara el boom petrolero, la silvicultura, la pesca y la agricultura representaban más del 50% del PBI. Para la década de 1930 las tierras productivas de varios estados de Venezuela; generaban el 60 por ciento de los trabajos.

Luego de ello, el trabajo agrícola produce menos que cualquier otro país de América Latina. Es por esta razón, que al reducirse las labores agrícolas, el gobierno utilizó las ganancias extras para adquirir alimentos importados.

Realidad de los agricultores

El productor de 53 años, quien tiene la piel dorada y manos asperas, muestra de los años trabajando en el campo; sigue laborando en una pequeña parcela en la montaña heredada de su familia.

Sobre su aporte a la producción nacional, precisó que su último despacho de 14 cajas de 60 kilos de papas cada una; normalmente se pudre antes de llegar a su destino (ciudad).

Por su parte, Hauchi Pereira, sacó cuentas y manifestó que perderá seis toneladas de cebollas; debido a que se está tardando la llegada de plantas de semillero de los invernaderos; hacia los terrenos donde serán plantadas.

El joven agricultor venezolano, aseguró que “si usted tiene la cosecha y no hay gasolina; no puede venderla”. Por tanto, la pérdida de las cosechas puede aumentar, si la situación en todos los ámbitos no se normaliza.

ACN/AP/Foto: AP

No dejes de leer: Barclays escribió su reporte titulado «La Primavera Venezolana»