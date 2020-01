¡Sancionado! Alex Romero fue suspendido por 20 juegos

View this post on Instagram

El pelotero de las Águilas del Zulia, Alex Romero, perdió los estribos, anoche miércoles, tras recibir un pelotazo del relevista de los Caribes, Ángel Nesbitt, en el octavo inning del quinto encuentro de la serie de postemporada que dominó ampliamente la escuadra oriental 13-2. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El experimentado jardinero reaccionó con una agresión a batazos en contra del receptor Lino, quien recibió un golpe en la espalda antes de que se vaciaran ambas bancas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La furia de Romero se desató porque ya había recibido un envío pegado de Nesbitt y luego recibió el bolazo, seguramente como desquite al pelotazo que sufrió César Valera de los anzoatiguenses en el inning anterior. El primer golpeado fue obra del lanzador Rómulo Sánchez de los zulianos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Por Caribes salieron expulsados Nesbitt, Willians Astudillo, Dennis Phipps, Lino, Valera y el manager Jackson Melián. Posteriormente, el umpire principal Leo Nieves expulsó también al lanzador Luis Rengel por un nuevo pelotazo a Engelb Vielma. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Por el Zulia salieron expulsados Romero, Yosmany Guerra y Jairo Pérez. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Video: Vía Twitter / @Deporte_Today ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #AguilasdelZulia #AlexRomero