Premio «Bafta» para Joaquin Phoenix por su interpretación en «Joker»

Este domingo, el actor Joaquin Phoenix recibió el Bafta a mejor actor por su interpretación en «Joker»; en la celebración de la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Es de recordar, que su papel en la película de Todd Phillips que cuenta el origen del villano de Batman; se impuso a Leonardo Dicaprio en «Érase una vez…en Hollywood», a Taron Egerton en «Rocketman», a Adam Driver en «Historia de un matrimonio» y a Johnatan Pryce en «Los dos papas».

Al mismo tiempo de recibir el premio, Joaquin Phoenix También ofreció un discurso emotivo y crítico hacia la industria.

Críticas de Joaquin Phoenix

Vale mencionar, que los Bafta, los Oscar y los Globos de Oro, han sido criticados por expertos, nominados y no nominados; por su falta de diversidad.

Incluso, hasta ahora ninguna mujer estuvo nominada a mejor directora; y todos los nominados en las cuatro categorías actorales han sido de piel blanco.

Por esas razones, fue que Joaquin Phoenix se dedicó a expresar su discurso de unos dos minutos de duración.

«Los Bafta siempre me han apoyado en mi carrera y estoy profundamente agradecido. Pero también debo decir que me siento en un aprieto porque muchos queridos actores que también se lo merecen; no tienen el mismo privilegio», señaló.

Siguió y mencionó, «creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color; que no sois bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria; haciendo cosas de las que nos beneficiamos».

«Me avergüenza decir que soy parte del problema»

Posteriormente el actor agregó,»…Esta no es una condena del todo justa, porque me avergüenza decir que soy parte del problema. No he hecho todo lo que está en mis manos para asegurarme de que todos los rodajes en los que trabajo sean inclusivos… Creo que tenemos que hacer un trabajo más duro para entender el racismo sistematizado…»

Al finalizar su discurso, Joaquin Phoenix se volteó y se alejó del podio dejando su premio allí; pero de inmediato alguien le indicó que por ese lado no era la salida y que había olvidado su reconocimiento.

Esta reacción, llevó a muchos internautas a pensar que fue una manera de rechazar el premio a modo de protesta.

Con información: EFE/El País/Foto: Cordon Press.

