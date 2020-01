Ricky Martin exigió renuncia de gobernadora de Puerto Rico

El cantante boricua Ricky Martin la noche del jueves, aprovechó la redes sociales para exigir la renuncia de la gobernadora, Wanda Vázquez.

A través de sus redes sociales Twitter en Instagram, Martin publicó un video donde no hablaba precisamente de su música; sino de su indignación por la gestión realizada por la gobernadora en relación a los damnificados a causa de los constantes terremotos.

Evidentemente molesto y confiado en que el pueblo puertorriqueño reaccionará en las próximas elecciones; manifestó públicamente un contundente mensaje a Vázquez, «pido que renuncie».

Es de recordar, que ya hace meses atrás, Ricky Martin había solicitado la dimisión del entonces gobernador Ricardo Rosselló; por haber participado en un chat obsceno.

Su renuncia es un asunto de conciencia. pic.twitter.com/H9rKqut8D5 — Ricky Martin (@ricky_martin) January 24, 2020

Mensaje de Ricky Martin

«Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niños, niñas; hombres, mujeres, literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso sin un techo, sin estabilidad. Porque nada avanza, porque nada se concreta», se escucha en sus redes sociales.

Asimismo, el cantante y filántropo añadió, «gente con mucha credibilidad, me han confirmado; que Vázquez no tiene el control del pueblo y que no es suficientemente honesta con nosotros».

Para finalizar el video aseguró, que «su renuncia es un asunto de conciencia y para el pueblo de justicia».

Con información: El Nuevo Herald/Univisión/Foto: Cortesía

