Tras ser acorralada «La Reina del Norte» se entregó en Bolivia

De acuerdo a la agencia meteorológica japonesa, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió a Japón; así como a las islas Kuriles del sur este jueves 13 de febrero.

Hacia el norte del país asiático sintieron fuertemente el sismo, el cual se originó específicamente al noreste de Japón. Además, afectó a la isla de Hokkaido y a la zona norte de la isla de Honshu, la principal del país.

Sobre el epicentro del terremoto en Japón, la Agencia Meteorológica informó; que se situó a 160 kilómetros de profundidad al sur de la isla rusa de Iturup.

De hecho, los temblores fuertes se sintieron en Tokio, es decir, según la escala japonesa de siete puntos; la fuerza de los temblores en la isla de Hokkaido fue de 4 y en la capital de solo uno.

A pesar de lo alto en la escala, las autoridades descartaron un tsunami; y hasta los momento aún se desconocen los daños que el evento natural haya podido causar en el país.

A strong earthquake occurred in E Hokkaido at 7.34pm – M7.0, depth..deep 160km and caused wide-rainge tremor. wow. Max Shindo 4 of 7. #earthquake #japan pic.twitter.com/PFuaikyrE3

— Weather Mizumoto (@hepomodeler) February 13, 2020